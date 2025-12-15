B-52-bommenwerper verliest bijzonder onderdeel

Op een Amerikaanse vliegbasis vond afgelopen week een opmerkelijk voorval plaats met een B-52H Stratofortress van de Amerikaanse luchtmacht. De bommenwerper liet op lage hoogte een object vallen.

De B-52, registratie 60-0011 en afkomstig van Barksdale Air Force Base, was bezig met een trainingsvlucht toen onbedoeld de remparachute werd geactiveerd. Het incident deed zich voor in de omgeving van Fort Worth, Texas. Nadat de bemanning had vastgesteld dat de parachute daadwerkelijk was ontplooid, werd bij de verkeersleiding van NAS Fort Worth JRB Carswell toestemming gevraagd om deze af te werpen.

De parachute werd vervolgens gecontroleerd losgelaten, waarna de B-52 zonder verdere problemen terugkeerde naar Barksdale AFB. Enkele omstanders wisten het voorval toevallig vast te leggen op beeld. Meerdere personen die in het verleden met de B-52 hebben gewerkt, gaven aan onder de indruk te zijn en nooit eerder van een dergelijke ontplooiing tijdens de vlucht te hebben gehoord. De remparachute wordt normaal gesproken uitsluitend na de landing gebruikt om de remweg van de bommenwerper te verkorten. Een ontplooiing in de lucht is uiterst zeldzaam.

Yesterday, over Ft. Worth (Texas): USAF B-52 had his braking parachute accidentally deploy in midair. Crew got loose of it and landed safely. (In fact, hadn´t this been caught on video, nobody would have noticed it) 📹Eric Kilpatrick/X pic.twitter.com/02zdfk5hnq— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) December 12, 2025

B-52 Stratofortress

De Boeing B-52 vliegt al sinds 1955 onafgebroken in dienst van de Amerikaanse luchtmacht en is een van de meest iconische bommenwerpers ooit gebouwd. Oorspronkelijk ontworpen als nucleaire langeafstandsbommenwerper in de vroege Koude Oorlog, groeide het toestel uit tot een uitzonderlijk veelzijdig platform dat werd ingezet in conflicten variërend van Vietnam tot Syrië.

Met nieuwe motoren en andere moderniseringen die momenteel worden doorgevoerd, verwacht de Amerikaanse luchtmacht dat de B-52 tot minstens 2050 operationeel blijft. Daarmee is het toestel het langst dienende militaire vliegtuig ter wereld. Nog afgelopen donderdag werden B-52’s ingezet tijdens missies die gericht waren op het afschrikken van China en Rusland.