België raakt regeringsvliegtuigen kwijt: ‘Imagoschade’

België raakt twee regeringsvliegtuigen kwijt na het besluit van de rechter. Het land moet de toestellen teruggeven en zit voorlopig zonder eigen jets.

Meerdere concurrerende aanbieders hadden bezwaar gemaakt tegen de gunning van het contract en kregen daarin gelijk. De uitspraak komt op een uiterst gevoelig moment, nu diplomatieke en koninklijke reizen afhankelijk zijn van tijdelijke en externe oplossingen.

‘Ernstige imagoschade voor België’

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot noemt de situatie een ernstige tegenslag voor het imago van België. Volgens hem komt de geloofwaardigheid van het land onder druk te staan wanneer het niet volwaardig kan deelnemen aan belangrijke internationale bijeenkomsten. Prévot herhaalde daarop zijn oproep om zo snel mogelijk nieuwe regeringsvliegtuigen aan te schaffen. Volgens hem is de huidige situatie niet houdbaar voor een land met internationale ambities.

Heel veel tegenslagen

De problematiek kreeg recent extra aandacht wegens technische mankementen. Daardoor kwam Prévot pas een dag later aan op een internationale top in Colombia. De Falcon 7X, registratie OO-FAE, kampte op de heenreis eerst met een brandstofprobleem boven de Noordzee. Na een korte reparatie mocht het toestel weer vertrekken, maar tijdens de tweede etappe over de Atlantische Oceaan deed zich opnieuw een storing voor. De delegatie moest uitwijken naar Sint Maarten en de nacht daar doorbrengen.

Veertig miljoen euro besparen

In 2019 besloot de Belgische regering twee nieuwe Franse Falcon 7X-toestellen in te huren voor het vervoer van ministers en leden van het koningshuis. De vliegtuigen, gevlogen door piloten van de Belgische Luchtmacht, namen het stokje over van vier oudere Embraer-toestellen. Die waren inmiddels te duur geworden in gebruik. De Falcon 7X kan tot veertien personen vervoeren en werd gehuurd via een twaalfjarig contract van tien miljoen euro per jaar. Volgens toenmalig minister van Defensie en Buitenlandse Zaken Didier Reynders zou het contract op termijn zo’n veertig miljoen euro besparen.