Canada koopt vliegtuigen voor 465 miljoen euro

Canada investeert omgerekend 465 miljoen euro in zes nieuwe toestellen van Bombardier. De nieuwe Global 6500-toestellen worden speciaal uitgerust met militaire aanpassingen.

Het eerste toestel wordt naar verwachting in de zomer van 2027 geleverd. De vliegtuigen zullen wereldwijd worden ingezet voor uiteenlopende missies.

Canadese luchtmacht

De zes toestellen worden breed ingezet voor strategische missies zoals medische evacuaties, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Maar ook voor belangrijke operaties in het kader van nationale veiligheid en wereldwijde stabiliteit. Naast deze basistaken zullen de toestellen ook luchtvaartassistentie bieden met radars. Dit maakt de Global 6500 tot een belangrijk platform voor de Canadese luchtmacht. Met een grotere actieradius dan de meeste andere vliegtuigen in zijn klasse, kan de Global 6500 snel en efficiënt wereldwijd opereren.

We are proud that Canada 🇨🇦 is investing in Canadian #aerospace capabilities with six #Global6500 multi-role aircraft that will join @RCAF_ARC to support national security operations, including aeromedical evacuations and disaster relief. #BombardierDefense@FuhrMP… pic.twitter.com/XeUphTEgmH— Bombardier (@Bombardier) December 13, 2025

Productie in Canada

De productie van de Bombardier Global 6500 vindt plaats in Canada. Dat komt de werkgelegenheid in de luchtvaartindustrie ten goede. De vliegtuigen worden geassembleerd in Toronto, met meer dan 2.000 werknemers die betrokken zijn bij de bouw en afwerking van de toestellen. Na de assemblage wordt het interieur van de vliegtuigen voltooid in Montreal. Volgens Stephen Fuhr, Secretary of State for Defence Procurement, markeert de aanschaf van de Global 6500’s een belangrijke verschuiving in de manier waarop Canada zijn militaire middelen voorziet. ‘Deze investering toont aan dat Canada een wereldklasse-luchtvaartindustrie heeft die nu niet alleen de civiele sector ondersteunt, maar ook een strategische rol speelt in het versterken van de nationale veiligheid’, zei Fuhr.

Trotse CEO

Éric Martel, CEO van Bombardier, benadrukte met trots dat de Global 6500 een ‘made-in-Canada-product‘ is. ‘De meer dan 12.000 Canadese werknemers die bij Bombardier werken, kunnen met trots zeggen dat dit vliegtuig nu hun eigen land dient’, zei Martel. ‘De Global 6500 is ontworpen met de hoogste normen van kwaliteit en prestaties en biedt een uitstekende oplossing voor overheden over de hele wereld die op zoek zijn naar een betrouwbaar en veelzijdig platform voor militaire en humanitaire missies.’ De CEO van Bombardier voegde eraan toe dat de samenwerking met de Canadese luchtmacht een belangrijke stap is voor de verdere groei van het bedrijf.