Pegasus koopt nieuwe airline via Nederland

Eerder maakte Pegasus Airlines bekend Smartwings en Czech Airlines over te nemen. Nu blijkt de airline een bedrijf in Amsterdam te hebben opgezet om de deal te regelen.

Deze stap volgt op de eerder aangekondigde overname voor een totaalbedrag van 154 miljoen euro.

Pegasus Airlines krijgt een Nederlands tintje

De Turkse luchtvaartmaatschappij heeft Pegasus Europe BV opgericht. Dit wordt een Nederlandse dochtermaatschappij voor de overname van de Tsjechische airlines. Dat blijkt uit data van ch-aviation. De nieuwe entiteit werd op 11 december 2025 geregistreerd in Amsterdam. Dankzij de dubbele nationaliteit van de aandeelhouders kan Pegasus hiermee voldoen aan de EU-eigendomseisen die noodzakelijk zijn voor de overname.

Historische deal voor Europese luchtvaart

De overname betekent een flinke uitbreiding. Samen bestrijken Czech Airlines en Smartwings tachtig bestemmingen in twintig landen en beschikken ze over sterke banden met toeristische operators. Pegasus neemt 47 toestellen over, voornamelijk A320’s en enkele Boeing 737’s, wat perfect aansluit bij de bestaande vloot van 127 toestellen van de Turkse airline. Pegasus benadrukt dat de overname draait om schaalvergroting en een sterker Europees fundament. In een verklaring meldde de maatschappij dat de investering bedoeld is om de aanwezigheid in Europa te versterken en de wereldwijde expansie te ondersteunen.