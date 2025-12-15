Spaanse airline in de problemen

De Spaanse luchtvaartmaatschappij Plus Ultra Líneas Aéreas is in opspraak geraakt na een grootschalige politie-inval bij het hoofdkantoor van de airline.

De inval vond donderdag plaats in de omgeving van Madrid. De Spaanse nationale politie doorzocht de kantoren van Plus Ultra en nam daarbij onder meer computers en andere gegevensdragers in beslag. Ook werden twee privéwoningen van betrokkenen doorzocht. Bij de actie werden de topman en een bestuurder van de maatschappij aangehouden op verdenking van onder meer witwassen.

De arrestaties houden verband met de aandeelhoudersstructuur van Plus Ultra. De maatschappij heeft aandeelhouders uit Venezuela, van wie al langer wordt beweerd dat zij banden zouden hebben met het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De autoriteiten onderzoeken mogelijke witwaspraktijken.

Staatsteun

Plus Ultra lag eerder al onder vuur toen de Spaanse regering de airline tijdens de coronapandemie met forse staatssteun overeind hield. Die steun leidde destijds tot stevige kritiek, onder meer omdat Plus Ultra aanzienlijk meer steun ontving dan grotere concurrenten. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of delen van de staatssteun zijn gebruikt om geld afkomstig uit illegale goudhandel van de Venezolaanse centrale bank wit te wassen. De airline en betrokken partijen ontkennen de beschuldigingen.

Groei

Ondanks de lopende onderzoeken heeft Plus Ultra ambitieuze groeiplannen. Zo moet de Airbus A330-vloot van de maatschappij de komende periode worden verdubbeld. Tot begin dit jaar vloog de airline ook nog met de Airbus A340. Het laatste exemplaar, registratie EC-MQM, landde in maart op Twente Airport. Daar is het toestel inmiddels volledig ontmanteld door AELS.