Turkse F-16’s in actie tegen drone

F-16’s van de Turkse luchtmacht hebben maandag een onbemand luchtvaartuig neergehaald boven de Zwarte Zee. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie bevestigd. Volgens Ankara was de drone onbestuurbaar geraakt en vormde deze een mogelijk veiligheidsrisico.

Het object werd waargenomen boven internationale wateren, waarna F-16’s van de Turkse luchtmacht werden ingezet. Na beoordeling van de situatie is besloten het toestel neer te halen. De drone kwam neer in zee, op afstand van bevolkt gebied.

Over het type drone en de herkomst ervan is door Turkije geen nadere informatie verstrekt. Ook is niet bevestigd of het toestel civiel of militair was, of aan welke partij het mogelijk toebehoorde. Volgens de Turkse autoriteiten ging het incident niet gepaard met een schending van het Turkse luchtruim.

Turkey’s Ministry of Defense announced that a Turkish Air Force F-16 shot down an unidentified drone over the Black Sea after it approached Turkish airspace earlier tonight. pic.twitter.com/qcsx9WRoJm— Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2025

Drukke regio voor drones

De Zwarte Zee is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne een gebied met verhoogde militaire activiteit, waarbij ook onbemande systemen regelmatig worden ingezet. Zowel boven zee als op maritiem niveau zijn in de afgelopen periode meerdere drone-incidenten gemeld.

Ook andere landen rondom de Zwarte Zee, waaronder Roemenië, hebben eerder melding gemaakt van drones die een risico konden vormen voor scheepvaart of luchtvaart. NAVO-landen houden het luchtruim in de regio daarom scherp in de gaten.

Turkije benadrukt veiligheid

Turkije stelt dat het incident uitsluitend vanuit veiligheidsoverwegingen is afgehandeld. Het land zegt zijn luchtverdediging en luchtpatrouilles boven de Zwarte Zee actief te blijven inzetten om potentiële risico’s tijdig te detecteren. Of het neergehaalde toestel technisch wordt onderzocht of geborgen, is niet bekendgemaakt. Verdere details over het incident zijn vooralsnog niet vrijgegeven.