Wizz Air mengt zich in Europees voetbal

Wizz Air betreedt het Europese voetbalveld met een opvallende samenwerking. De luchtvaartmaatschappij wordt main partner van AS Roma. Het contract levert de club jaarlijks meer dan drie miljoen euro op.
De samenwerking verschijnt voor het eerst tijdens de wedstrijd tegen Como op 15 december.
Grote deal voor beide partijen
Vanaf 15 december prijkt het logo van Wizz Air op de mouw van het AS Roma-shirt. Het contract loopt tot 2027, met een optie tot verlenging voor een extra seizoen. Volgens Michael Gandler, Chief Business Officer van AS Roma, is dit slechts een eerste stap in het versterken van de commerciële positie van de club. De samenwerking gaat verder dan alleen zichtbaarheid op het shirt. Wizz Air wordt betrokken bij digitale campagnes, wedstrijddagen en speciale faninitiatieven, waardoor supporters nieuwe manieren krijgen om de club van dichtbij mee te maken. Silvia Mosquera, Commercial Officer van Wizz Air, benadrukt dat de samenwerking gebaseerd is op gedeelde waarden. ‘Net zoals voetbal mensen samenbrengt, verbindt Wizz Air miljoenen mensen in Europa en daarbuiten’, zei hij.
1,2 miljard dollar aan investeringen
De samenwerking tussen Wizz Air en AS Roma past in een bredere trend van luchtvaartmaatschappijen die voetbalsponsoring gebruiken om hun merk wereldwijd te positioneren. Volgens een rapport uit 2024 zijn er wereldwijd 111 actieve sponsoringsovereenkomsten tussen airlines en voetbalclubs. Goed voor een geschatte 1,2 miljard dollar aan investeringen. Grote maatschappijen zoals Emirates, Qatar Airways en Etihad Airways investeren tientallen miljoenen per jaar in topclubs, waarbij zichtbaarheid op shirts, stadionrechten en zelfs liveries worden ingezet om fans en potentiële klanten te bereiken. Het partnerschap met Roma is daarmee niet alleen een marketingmiddel, maar ook een strategische stap om het merk Wizz Air te koppelen aan passie, bereik en sportbeleving.