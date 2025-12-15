Wizz Air mengt zich in Europees voetbal

Wizz Air betreedt het Europese voetbalveld met een opvallende samenwerking. De luchtvaartmaatschappij wordt main partner van AS Roma. Het contract levert de club jaarlijks meer dan drie miljoen euro op.

De samenwerking verschijnt voor het eerst tijdens de wedstrijd tegen Como op 15 december.

Grote deal voor beide partijen

Vanaf 15 december prijkt het logo van Wizz Air op de mouw van het AS Roma-shirt. Het contract loopt tot 2027, met een optie tot verlenging voor een extra seizoen. Volgens Michael Gandler, Chief Business Officer van AS Roma, is dit slechts een eerste stap in het versterken van de commerciële positie van de club. De samenwerking gaat verder dan alleen zichtbaarheid op het shirt. Wizz Air wordt betrokken bij digitale campagnes, wedstrijddagen en speciale faninitiatieven, waardoor supporters nieuwe manieren krijgen om de club van dichtbij mee te maken. Silvia Mosquera, Commercial Officer van Wizz Air, benadrukt dat de samenwerking gebaseerd is op gedeelde waarden. ‘Net zoals voetbal mensen samenbrengt, verbindt Wizz Air miljoenen mensen in Europa en daarbuiten’, zei hij.

