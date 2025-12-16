Bundeswehr koopt nog meer Europese helikopters

De Duitse luchtmacht plaatste in 2023 al een bestelling voor een flink aantal helikopters bij Airbus. Toch is de Bundeswehr nog niet klaar en bestellen de Duitsers nog meer machines.

De Bundeswehr verhoogt haar H145M-order met twintig stuks. Daarvoor geeft de Duitse regering bijna één miljard euro uit, die het reeds had gereserveerd in haar begroting. Nu is de vervolgopdracht klaar en gaat de Europese fabrikant van vliegmachines ermee aan de slag. Volgens de plannen worden de eerste leveringen verwacht vanaf 2027.

Het Duitse leger maakt gebruik van een raamovereenkomst voor de resterende twintig H145M-helikopters; die sloot de Bundeswehr in 2023 met Airbus. Toen bestelde de Duitse luchtmacht al 62 toestellen, tien waarvan bestemd waren voor speciale luchtmachteenheden. ‘Het Duitse leger krijgt 72 helikopters en tien speciale luchtmachteenheden’, bevestigde Airbus maandag.

Sinds eind vorig jaar ontvangt Duitsland haar eerste H145M-helikopters, nog geen jaar nadat de Bundeswehr het contract ondertekende met Airbus. Van de 62 helikopters zijn 57 bedoeld als vervanging voor de verouderde Eurocopter Tiger-aanvalshelikopters van het leger. De resterende vijf zullen worden ingezet door de speciale eenheden van de Luftwaffe.Van de 20 extra H145M’s zullen er in de leveringsperiode 2027 tot 2029 vijftien dienen als gevechtssteun en vijf als trainingsplatformen.

Breed scala aan operaties

De Airbus H145M is de militaire variant van een veelzijdige, lichte helikopter met twee motoren. Hij staat bekend om zijn robuustheid, hoge prestaties in “high and hot” omstandigheden, en zijn relatieve stilte. Bovendien is de machine snel configureerbaar voor een breed scala aan operaties, waaronder training, verkenning, lichte aanvalsmissies en ondersteuning van speciale troepen.

Van het type is Duitsland de grootste afnemer. Ook de Verenigde Staten opereren een flinke vloot van de gerelateerde UH-72 Lakota. Verder beschikken landen als Cyprus, Hongarije, Luxemburg, Servië en Thailand over de H145M. Recentelijk bestelde ook België het toestel. Nederland heeft de militaire variant van het toestel niet in haar vloot, wel wordt de civiele variant ingezet als traumahelikopter.