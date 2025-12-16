Gaat Transavia fuseren?

In zijn allerlaatste dagen heeft Transavia-topman Marcel de Nooijer nog één laatste advies voor de Air France-KLM-top. Als het aan hem ligt, is een fusie de volgende logische stap voor Transavia.

Per 1 januari 2026 verlaat Marcel de Nooijer Transavia en neemt Paul Terstegge het stokje als CEO van hem over. De Nooijer verruilt de luchtvaartmaatschappij, waar hij dertig jaar actief was, voor Heerema Marine Contractors. Desondanks werkt hij in de laatste weken voor zijn vertrek nog hard door voor de Nederlandse budgetvlieger.

In gesprek met De Telegraaf komt onder andere Transavia France aan bod. Zowel de Franse als de Nederlandse tak van de maatschappij richt zich vooral op de eigen thuismarkt, met een recente aankondiging voor uitbreiding naar Brussel vanaf 2026. De top van moederbedrijf Air France-KLM zou echter willen dat de budgettak van het concern meer Europese ambities gaat tonen.

Samenwerking

Volgens De Nooijer werken de beide takken al veel samen. Zo dragen de vliegtuigen van beide airlines dezelfde huisstijl, delen ze dezelfde vluchtnummers (HV) en stappen ze samen over op Airbus-toestellen. Desondanks moet die samenwerking nauwer worden als het aan de Transavia-CEO ligt. Alleen dan kun je volgens hem een grotere speler worden op het Europese toneel.

‘We werken natuurlijk al veel samen. De beide Transavia’s richten zich nu op hun thuismarkten’, aldus de Nooijer. ‘Maar als je een grotere rol wilt spelen als Europese luchtvaartmaatschappij, dan lijkt het logisch om naar één organisatie te gaan. Maar je moet daarbij wel zorgen dat je dat op een manier doet, waarbij die focus op de eigen markt wel blijft’, vervolgt hij.

Zestig jaar

De maatschappij viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Transavia werd in 1965 opgericht als Transavia Limburg, maar kreeg kort daarna de naam die we vandaag de dag kennen. Transavia France is voortgekomen uit de fusie tussen Air France en KLM; deze tak werd pas in 2006 opgericht. De maatschappij opereert vooral vanaf thuisbasis Paris-Orly, maar vliegt ook vanaf Lyon, Montpellier en Nantes.

Sinds het begin van dit decennium voert de airline eveneens vluchten uit vanaf Brussel. Dit werd goed ontvangen en door de jaren heen stationeerde Transavia meerdere vliegtuigen op Zaventem. Vanaf volgend jaar opent de budgetvlieger een permanente basis op de Belgische luchthaven. Dit biedt Transavia groeikansen, aangezien de Nederlandse luchthavens zo goed als vol zitten.