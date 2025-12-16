ITA Airways krijgt hulp uit de ruimte

Het Italiaanse ITA Airways implementeert een nieuwe satellietcommunicatie in de cockpit. Deze nieuwe technologie moet in de toekomst het antwoord zijn op het alsmaar drukker wordende Europese luchtruim.

De Italiaanse flag carrier is de eerste grote Europese maatschappij die de satellietcommunicatie in de cockpit installeert. Iris, zoals het systeem heet, gebruikt de satellieten om precieze, hoge bandbreedte-data uit te wisselen tussen het vliegtuig en de verkeersleiders. Daarmee speelt het systeem in op een probleem dat in de toekomst alleen maar groter gaat worden. Nu gebeurt communicatie nog verbaal tussen vliegers en verkeersleiders, en met de toenemende drukte in het Europese luchtruim kan dat soms voor lange vertragingen zorgen. Met het project dat door de European Space Agency (ESA) is ontwikkeld moet dat straks verleden tijd zijn.

Iris maakt de communicatie digitaal, waardoor piloten en luchtverkeersleiders continu verbonden zijn via een versleuteld satellietkanaal. Daarmee worden niet langer losse berichten verstuurd, maar hele vluchtplannen. Zo kunnen routes sneller worden aangepast, kunnen vliegtuigen stabieler uitklimmen en zijn holding patterns straks zelfs misschien verleden tijd. De techniek bestaat al sinds 2023 en wordt al gebruikt door easyJet, Transavia Frankrijk, Jet2 en Virgin Atlantic. ITA Airways voegt zich nu bij dat rijtje als eerste grote Europese luchtvaartmaatschappij.

De eerste vier Airbus A320neo vliegen al met de nieuwe Iris-technologie. In de toekomst moet de hele vloot hiermee gaan werken. Dat ITA Airways satellietcommunicatie implementeert, opent ook weer de discussie naar het European Sky Project. De EU werkt al twintig jaar aan dit idee, waarbij de luchtverkeersleiding Europees wordt gecentraliseerd in plaats van gefragmenteerd zoals nu gebeurt. Maar dit uitvoeren blijkt nog lastig door de manier waarop luchtverkeersleiding per land is geregeld. Sommige organisaties zijn privaat, anderen van de staat. Daarnaast zijn de nationale verkeersleidingorganisaties er niet zo happig op.

Star Alliance

ITA Airways kent begin 2026 een belangrijke verandering. Dan treedt de maatschappij namelijk toe tot de Star Alliance. In deze luchtvaartalliantie zitten onder andere Lufthansa, Singapore Airlines en United Airlines. Tot voor kort was ITA Airways nog onderdeel van SkyTeam, de alliantie waar onder andere KLM deel van uitmaakt. Die samenwerking eindigde nadat Lufthansa toestemming kreeg om 41 procent belang in de Italiaanse maatschappij te verwerven.