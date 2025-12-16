Oosterburen zetten Boeing 747-8’s in de etalage

Lufthansa staat op het punt binnenkort twee Boeing 747-8’s uit haar vloot te halen. Volgens bronnen zijn de toestellen inmiddels verkocht aan een opvallende partij.

De Duitse luchtvaartmaatschappij biedt in totaal twee Boeing 747-8’s te koop aan. De overige zeventien toestellen van het type blijven voorlopig in dienst. Lufthansa stelt dat de verkoop past binnen de strategie om haar vloot te moderniseren. De Jumbojets maken deel uit van het zogenoemde ‘roll-over’-programma, waarbij oudere viermotorige vliegtuigen vroegtijdig worden uitgefaseerd. Behalve de twee 747-8’s verdwijnen ook twee 747-400’s uit de vloot.

Volgens meerdere bronnen gaat het om de toestellen met registraties D-ABYD en D-ABYG. Verwacht wordt dat het eerste vliegtuig begin 2026 de vloot verlaat, gevolgd door het tweede toestel in het voorjaar. Beide Jumbojets zijn ongeveer dertien jaar oud. Inmiddels doen geruchten de ronde dat de vliegtuigen zijn verkocht aan de Amerikaanse luchtmacht, al ontbreekt daarvoor vooralsnog een officiële bevestiging. De vermeende belangstelling zou verband houden met aanhoudende vertragingen in het Amerikaanse Air Force One-programma.

Doek valt voor Boeing 747-400 en Airbus A340

Bij Lufthansa valt de komende jaren het doek voor het merendeel van haar viermotorige vliegtuigen. Binnen drie jaar verdwijnen alle Boeing 747-400’s en Airbus A340-300’s en A340-600’s uit de vloot. De machines worden vervangen door modernere en zuinigere typen, waaronder de Boeing 777X en de Airbus A350-900 en A350-1000.

Behalve het behoud van de zeventien modernere 747-8’s blijven ook de Airbus A380’s de komende jaren in dienst. Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr is de superjumbo nog altijd een ‘fantastisch vliegtuig’. De toestellen worden bovendien voorzien van een nieuwe Business Class-cabine, een investering die volgens de CEO niet wordt gedaan wanneer een vliegtuigtype binnen vijf jaar wordt uitgefaseerd.