Privéjet crasht na mislukte noodlanding

In Mexico is een privévliegtuig neergestort. Dat gebeurde toen de Cessna een noodlanding probeerde te maken. Tot nu toe zijn er zeven doden gemeld, maar autoriteiten verwachten dat het aantal nog oploopt.

Het toestel, een Cessna 650 Citation III, steeg op maandag 15 december om 11:55 uur op vanaf de luchthaven van Acapulco in Mexico. Het vliegtuig droeg de registratie XA-PRO en de vlucht werd uitgevoerd door Jetpro SA. Dat bedrijf houdt zich bezig met de verhuur van zakenjets en helikopters. De Cessna moest na een vlucht van ongeveer 35 minuten landen op het vliegveld van Toluca, vijftig kilometer van Mexico-Stad. Maar op dat punt ging het mis. Caught in camera : In a tragic development, a Cessna Citation III private jet near Toluca Airport, in San Pedro Totoltepec, State of Mexico.



The private jet, with registration XA-PRO, carrying 10 people, two pilots and eight passengers, crashed into an industrial warehouse,… pic.twitter.com/ElKVR6Bguc — FL360aero (@fl360aero) December 15, 2025

Rond 12:30 uur was het vliegtuig cleared to land, maar de piloot meldde dat hij een go-around ging maken. Vlak voor de crash stuurde hij een noodsignaal naar de verkeerstoren dat ze aan het neerstorten waren. De vlieger probeerde nog een noodlanding te maken op een nabijgelegen vliegveld. Tijdens deze poging raakte hij het dak van een bedrijf. Daardoor ontstond er een explosie die tot een brand leidde en zo’n honderd omwonenden moesten worden geëvacueerd. In de Cessna zelf bevonden zich volgens autoriteiten tien personen, acht passagiers en twee piloten. Zeven lichamen zijn geborgen, naar de andere drie wordt nog gezocht.

Parachutisten

Vorig jaar ging het mis met een Cessna 208 Grand Caravan. Dat toestel was opgestegen om parachutisten te droppen, maar moest vlak na de takeoff een noodlanding maken. Bij deze landing begaf het onderstel het, waardoor de machine op een schildpaddenkwekerij botste. Bij de impact kwam een 62-jarige man om het leven. Hij stierf aan zijn verwondingen.