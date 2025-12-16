Steward raakt collega aan, kan daarna vlucht vergeten

Een steward van United Airlines is aangeklaagd wegens mishandeling na een incident met een collega van Cayman Airways.

Het voorval deed zich al in maart voor, maar is nu pas aan het licht gekomen doordat bodycambeelden van de politie online verschenen. Op de dag van de aanvaring werden bemanningsleden van verschillende luchtvaartmaatschappijen met een bus van een parkeerplaats naar de terminal van Tampa International Airport vervoerd. Volgens Amerikaanse media voerde een medewerker van Cayman Airways tijdens de rit een luid telefoongesprek. De United Airlines-steward zou haar daarop op de schouder hebben getikt om haar aandacht te trekken.

De Cayman Airways-medewerkster verklaarde echter dat de steward niet alleen haar schouder aanraakte, maar ook probeerde haar personeelspas vast te pakken. Toen zij hem vroeg haar niet aan te raken, zou hij daarmee zijn gestopt. De steward erkende dat hij haar op de schouder had getikt en stelde dat hij haar gegevens probeerde te achterhalen om een klacht in te dienen bij haar werkgever. Omdat dit niet lukte, volgde hij haar de terminal in om alsnog haar identiteit vast te stellen.

Verontwaardiging

Door zijn arrestatie kon de steward zijn geplande vlucht die dag niet uitvoeren. United Airlines moest daardoor op korte termijn een vervangend bemanningslid inzetten. De maatschappij liet weten op de hoogte te zijn van de zaak, maar gaf geen inhoudelijke reactie. Verschillende mensen reageerden verontwaardigd op het incident, met name over wat zij zagen als een buitenproportionele politie-inzet bij een relatief klein voorval, dat wel grote gevolgen had voor de vluchtoperatie.