Vliegbrevet halen? Krijg nu korting op deze must-have

Ben je bezig met het halen van je PPL- of LAPL-vliegbrevet in Nederland? Dan weet je dat de vliegtheorie-examens bij het CBR een serieuze hobbel kunnen zijn. Begrip van de stof is één ding, slagen voor het examen is (helaas) iets anders.

Voor veel leerling-vliegers is ppl-e-learning.nl daarom inmiddels echt een must-have. De online examentraining staat bekend om de sterke aansluiting op de CBR-vraagstelling en wordt door talloze Nederlandse vliegscholen en instructeurs gebruikt als onmisbare aanvulling op boeken en theorielessen.

€30 korting voor lezers van Up in the Sky

Goed nieuws voor wie (binnenkort) aan de theorie begint: lezers van Up in the Sky krijgen nu tijdelijk €30 korting op een abonnement van PPL-e-learning!

De kortingscode is: UP30

Deze code kan worden ingevoerd bij het afsluiten van een jaarabonnement via ppl-e-learning.nl en is direct geldig.

Gericht oefenen, sneller klaar

PPL-e-learning.nl is volledig gericht op de theorie-examens voor PPL(A) en LAPL(A) en maakt gebruik van een adaptieve leermethode. Dat houdt in dat je vooral oefent met vragen en onderwerpen die je nog niet volledig beheerst – precies wat je nodig hebt in de aanloop naar het CBR-examen. En extra handig: de tool werkt op alle platforms, niet alleen op je computer maar ook als app, op iOS en Android.

Of je nu nog midden in de theorie zit of juist in de laatste weken voor je examens: voor veel leerling-vliegers geldt hetzelfde advies. Wil je efficiënt oefenen en goed voorbereid het CBR-examen in? Dan is dit er eentje die je niet wilt missen!