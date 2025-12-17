Finland versterkt luchtmacht met F-35’s

In Texas is het eerste F-35A Lightning II-toestel voor de Finse luchtmacht officieel onthuld. De eerste gevechtsvliegtuigen zullen begin 2026 in gebruik genomen worden.

Vertegenwoordigers van beide overheden namen deel aan de onthulling.

Intensieve bijdrage aan de NAVO

Majoor-generaal Timo Herranen, commandant van de Finse luchtmacht, noemt het toestel een enorme stap vooruit. ‘In onze regio zijn overlevingskans, slagkracht en samenwerking tussen verschillende militaire eenheden cruciaal. De F-35 tilt onze defensie naar een compleet nieuw niveau en biedt ons een tactisch voordeel dat we nog nooit hebben gehad.’ Minister van Defensie Antti Häkkänen benadrukte dat Finland zich als NAVO-lid wil positioneren als een betrouwbare partner op de noordelijke flank. ‘Onze investeringen in geavanceerde luchtmachttechnologie tonen dat we niet alleen lokaal, maar ook internationaal een actieve rol willen spelen in de veiligheid van de regio.’

Deal van 9,4 miljard dollar

De aanschaf van de F-35A maakt deel uit van een omvangrijk programma, waarbij Finland 64 toestellen bestelt voor een totaal van 9,4 miljard dollar. De deal omvat niet alleen de vliegtuigen, maar ook wapensystemen, onderhoud en service tot 2030. Met de nieuwe toestellen vervangt Finland zijn verouderende F/A-18-gevechtsvliegtuigen en verstevigt het land tegelijkertijd zijn positie binnen het collectieve veiligheidsnetwerk van de NAVO. View this post on Instagram

Finse luchtmacht oefent samen met Nederland