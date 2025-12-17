Close Menu
KLM extra voorzichtig met vluchten naar Curaçao

Door Leestijd: 2 minuten
© Jeroen Stroes Aviation Photography

Na een reeks gevaarlijke situaties boven Curaçao scherpt KLM de veiligheidsprocedures aan. Toestellen van de maatschappij houden voortaan hun verlichting langer aan om beter zichtbaar te blijven.

De maatregel is per direct van kracht voor alle KLM-vluchten binnen het Curaçaose luchtruim. Waar extra verlichting normaal gesproken vooral tijdens start en landing wordt gebruikt, blijven de lichten nu langer ingeschakeld in het betreffende luchtruim. Dat meldt de NOS.

Voorzorgsmaatregel

Volgens KLM is dit een voorzorgsmaatregel die moet bijdragen aan betere visuele herkenning van passagiersvliegtuigen in een gebied waar het luchtverkeer tijdelijk complexer is geworden door militaire activiteiten. Aanleiding voor het besluit zijn meerdere meldingen van gevaarlijke situaties tussen civiele en militaire vliegtuigen in de regio.

Meerdere gevaarlijke situaties

Het meest concrete incident deed zich vrijdag voor na vertrek van een JetBlue A320 vanuit Willemstad richting New York. Ongeveer een half uur na de start vloog een toestel van de Amerikaanse luchtmacht gevaarlijk dichtbij. Volgens de bemanning vloog het vliegtuig zonder ingeschakelde transponder, waardoor het niet zichtbaar was op de gebruikelijke verkeerssystemen. De luchtverkeersleiding op Curaçao bevestigde later dat het toestel inderdaad niet correct werd waargenomen en registreerde het incident.

Operation Southern Spear

De Amerikaanse aanwezigheid maakt deel uit van Operation Southern Spear. Een grootschalige operatie in en rond Venezuela. De spanningen in de regio leiden niet alleen tot politieke en militaire frictie, maar hebben ook directe gevolgen voor de burgerluchtvaart. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwde luchtvaartmaatschappijen recent voor verhoogde militaire activiteit en riep op tot extra voorzichtigheid bij vluchten in de regio, waarna meerdere maatschappijen hun vluchten tijdelijk opschortten.

Redacteur. Vanuit zijn brede achtergrond als ondernemer en zijn ervaring als zweefvlieger zet Selim zich in voor de gezondheid van piloten en crew. Naast zijn interesse in human performance en operationele veiligheid schrijft hij over uiteenlopende onderwerpen binnen de luchtvaart, van dagelijks nieuws tot achtergrondverhalen. Als redacteur, ondernemer en spreker combineert hij praktijkervaring met actuele kennis om zijn passie voor vliegen te vertalen naar concrete inzichten binnen de sector.

