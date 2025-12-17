KLM extra voorzichtig met vluchten naar Curaçao

Na een reeks gevaarlijke situaties boven Curaçao scherpt KLM de veiligheidsprocedures aan. Toestellen van de maatschappij houden voortaan hun verlichting langer aan om beter zichtbaar te blijven.

De maatregel is per direct van kracht voor alle KLM-vluchten binnen het Curaçaose luchtruim. Waar extra verlichting normaal gesproken vooral tijdens start en landing wordt gebruikt, blijven de lichten nu langer ingeschakeld in het betreffende luchtruim. Dat meldt de NOS.

Voorzorgsmaatregel

Volgens KLM is dit een voorzorgsmaatregel die moet bijdragen aan betere visuele herkenning van passagiersvliegtuigen in een gebied waar het luchtverkeer tijdelijk complexer is geworden door militaire activiteiten. Aanleiding voor het besluit zijn meerdere meldingen van gevaarlijke situaties tussen civiele en militaire vliegtuigen in de regio.

Meerdere gevaarlijke situaties

Het meest concrete incident deed zich vrijdag voor na vertrek van een JetBlue A320 vanuit Willemstad richting New York. Ongeveer een half uur na de start vloog een toestel van de Amerikaanse luchtmacht gevaarlijk dichtbij. Volgens de bemanning vloog het vliegtuig zonder ingeschakelde transponder, waardoor het niet zichtbaar was op de gebruikelijke verkeerssystemen. De luchtverkeersleiding op Curaçao bevestigde later dat het toestel inderdaad niet correct werd waargenomen en registreerde het incident.

Operation Southern Spear