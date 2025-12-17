KLM kondigt drie opvallende bestemmingen aan

Aankomende zomer breidt KLM haar aanbod uit. De luchtvaartmaatschappij voegt drie nieuwe Europese bestemmingen toe aan het netwerk.

De drie nieuwe bestemmingen worden allemaal uitgevoerd door KLM Cityhopper. Het gaat om Jersey in Engeland, en Santiago de Compostella en Oviedo in Spanje. De bestemmingen zijn vanaf 16 december te boeken, maar het duurt nog wel even voor de eerste vlucht daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Vanaf wanneer de zomerdienstregeling in gaat, is nog niet bekend gemaakt. Doorgaans is dit vanaf eind maart.

Jersey ligt voor de kust van Normandië. Het grootste Kanaaleiland staat ook wel bekend als Bloemeneiland. De eerste vlucht vertrekt op 4 april en wordt uitgevoerd op de Embraer 175 of 190. Eerst gebeurt dat één keer per week, maar in het hoogzomerseizoen kunnen reizigers dagelijks naar Jersey vliegen.

Het einde van de Camino, de bekende pelgrimsroute, ligt in Santiago de Compostella. KLM Cityhopper vliegt hier vanaf 30 mei wekelijks en daarna dagelijks heen, net als Jersey op de Embraer 175 of 190. Het eveneens Spaanse Oviedo, in het noordwesten van het land, wordt eerder bediend door de dochtermaatschappij van KLM. De eerste vlucht vertrekt op 29 maart met de Embraer 190.

Extra bestemmingen

De zomerdienstregeling van 2024/2025 betekende voor KLM ook al een aantal nieuwe bestemmingen. Op het Europese netwerk kwamen toen Ljubljana, Exeter en Biarritz erbij. Intercontinentaal begon de luchtvaartmaatschappij met vluchten naar San Diego, Georgetown en Hyderabad. In het winterseizoen werd San Diego echter alweer geschrapt. Of die bestemming komend seizoen terug gaat komen, is nog maar de vraag.