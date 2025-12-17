‘Nederlandse’ luchthaven over de grens nog drukker

De vraag naar vluchten op Düsseldorf Airport neemt toe. Recentelijk heeft ook Mavi Gök Airlines aangegeven vaker naar de luchthaven te willen vliegen, terwijl Düsseldorf Airport een aanvraag heeft ingediend om het aantal vluchten te verhogen.

Met aanpassingen in luchthaveninfrastructuur en stapsgewijze uitbreiding willen zowel de luchthaven als de maatschappijen hun operaties beter afstemmen op de vraag.

Groei op Düsseldorf Airport

Düsseldorf Airport heeft een aanvraag ingediend om binnen de bestaande limiet van 131.000 vliegbewegingen in de drukste maanden meer vluchten mogelijk te maken. De luchthaven wil hiermee flexibeler omgaan met beschikbare slots, onder meer door plekken die nu voor de kleine luchtvaart zijn gereserveerd ook open te stellen voor commerciële vluchten. Tegelijkertijd worden aanpassingen in de infrastructuur voorgesteld, zoals een verhoging van het aantal coördineerbare vliegbewegingen tot zestig per uur bij gebruik van beide banen, zodat luchtvaartmaatschappijen hun diensten beter op de vraag kunnen afstemmen. De bestaande nachtvluchtregels blijven van kracht, terwijl de maatregelen moeten zorgen voor stabielere operaties en minder vertragingen, in lijn met de recente verbeteringen in punctualiteit en passagiersgroei. ‘Dit voldoet aan een belangrijke eis van omwonenden, die eerder bezwaar hadden gemaakt tegen het opheffen van de capaciteitslimiet’, aldus de luchthaven.

Uitbreiding bij Mavi Gök Airlines

Mavi Gök Airlines bereidt haar operaties voor de zomer van 2026 voor op een uitbreiding. Duitsland is een belangrijk strategisch gebied voor de luchtvaartmaatschappij vanwege het grote aantal passagiers en economische activiteit. MGA kiest voor een gefaseerde aanpak, waarbij uitbreiding van routes en capaciteit zorgvuldig wordt afgestemd op de vraag. Zo wil de maatschappij operationele risico’s beperken en een betrouwbare dienstverlening garanderen. Naast de directe verkoop via online kanalen, biedt MGA stoelen aan voor touroperators en reisbureaus. Dit maakt een bredere verdeling van capaciteit mogelijk en geeft de maatschappij flexibiliteit bij het opschalen van de operaties. Strategische samenwerking wordt gezien als cruciaal om sneller toegang te krijgen tot de markt en het aanbod aan passagiers te diversifiëren. ©MGA

De Chief Commercial Officer (CCO) Günay gaf aan dat het een belangrijke markt is. ‘De Duitse markt is voor ons strategisch van groot belang. In deze markt streven we naar gecontroleerde en duurzame groei, gebaseerd op solide fundamenten. Onze prioriteit is om passagiers een betrouwbare, toegankelijke en consistente reiservaring te bieden. Als Turkse vlaggendrager is het een van onze belangrijkste doelen om de continuïteit van ons merk in deze markt te waarborgen.’