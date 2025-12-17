Staat grijpt in wegens problemen door A220

De overstap naar de Airbus A220 blijkt een dure operatie voor Croatia Airlines. Daarom ontvangt de luchtvaartmaatschappij opnieuw hulp van de Kroatische staat.

De airline ontvangt zeventig miljoen euro aan kapitaal om de financiële druk te verlichten en de vlootvernieuwing mogelijk te maken.

Financieel in zwaar weer

De vlootvernieuwing, die in 2027 volledig afgerond moet zijn, bracht de kosten van Croatia Airlines fors omhoog. Volgens de overheid leidde de overstap tot extra verliezen en was een extra financiële injectie noodzakelijk. Croatia Airlines ontvangt daarom nog meer steun. De uitstaande staatsleningen ter waarde van 78,8 miljoen euro worden omgezet in aandelen. Hierdoor komt de totale investering uit op bijna honderdvijftig miljoen euro. Daarmee wil de Kroatische staat de continuïteit van de luchtvaartmaatschappij waarborgen en ruimte creëren voor toekomstige groei.

Geen uitzonderlijke staatssteun

De Kroatische regering benadrukt dat het om een economisch onderbouwde investering gaat, en niet om uitzonderlijke staatssteun. Croatia Airlines had vóór de vlootvernieuwing positieve resultaten geboekt, al wordt deze conclusie betwist. Sinds 2018 boekte de luchtvaartmaatschappij slechts één jaar winst, in 2023, mede dankzij de verkoop van vliegtuigen. Externe audits hebben de financiële plannen van Croatia Airlines beoordeeld. Volgens de prognoses zullen de investeringen in de nieuwe vloot zichzelf op termijn terugverdienen en de basis leggen voor duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

Vlootvernieuwing naar Airbus A220

Tegen 2027 moet de verouderde vloot van Croatia Airlines volledig worden vervangen. De huidige toestellen hebben een gemiddelde leeftijd van 18,5 jaar en bestaan uit A319’s, A320’s en Dash 8-400’s. De Airbus A220 is zuiniger en presteert beter dan eerdere alternatieven zoals de Embraer E2. Het eerste toestel arriveerde in september 2025 in Zagreb na een directe vlucht vanuit Montréal. Inmiddels vliegen er zes A220-300’s, en de luchtvaartmaatschappij zal de vloot de komende jaren verder uitbreiden dankzij de overheidssteun.