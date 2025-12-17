Ze zijn er weer: vliegende kerstbomen

De langbestaande Zweedse straaljager-traditie van “kerstboomvliegen” heeft inmiddels navolging gevonden in de rest van Scandinavië. Dit jaar doen Denemarken en Finland ook mee met de Zweden. Voor deze kersttraditie wordt echter geen enkele spar omgehakt.

Jaarlijks voert de Zweedse luchtmacht in het kader van “Julgransflygning” enkele formatievluchten uit. Een formatie straaljagers vliegt dan langs diverse steden, waarbij de formatie de vorm van een kerstboom heeft. Vorig jaar vloog een formatie SAAB JAS 39 Gripens vanaf Luleå boven Noord-Zweden en andere formaties vanaf Ronneby en Såtenäs boven Zuid-Zweden.

Gisteren vloog een formatie Zweedse Gripens, samen met Deense F-35’s en een F-16, boven Denemarken en Zuid-Zweden. Vanwege de weersomstandigheden konden de straaljagers de geplande route niet volledig afleggen. Martin Lindström, formatieleider van de Zweedse luchtmacht vanaf Ronneby: ‘De vliegende kerstboom is een traditioneel en gedenkwaardig element voor ons jachtvliegers. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en waardering die we van het publiek krijgen en kijken ernaar uit om samen te vliegen.’