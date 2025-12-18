Op een vlucht van Alaska Airlines brak vorige week totale chaos uit, toen een passagier op kruishoogte begon te hallucineren en de deur van een Boeing 737 open wilde trekken. Er hangt hem nu een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.

: 737-passagiers grijpen in op 12 kilometer hoogte

De Boeing 737-700 van Alaska Airlines, registratie N612AS, vertrok vorige week vanuit Deadhorse naar Anchorage, de grootste stad van Alaska. Daar landde het toestel na een vluchtduur van een uur en twintig minuten. Maar de korte vlucht liep kort na vertrek volledig uit de hand. Een passagier praatte opvallend veel tegen zichzelf en zat voortdurend te wiebelen. Medepassagiers dachten dat de man Gilles de la Tourette had, maar niets bleek minder waar.

Tijdens de service begon de man ineens te schreeuwen: ‘De vleugels zijn verdwenen! We gaan allemaal dood!’ Daarop liep één van de cabin crew members naar de passagier toe. Volgens de verwarde man kwam er meth uit de ventilatieroosters. Iedereen zou in paniek zijn. Het cabinelid vroeg passagiers in de buurt om op de man te letten zodat zij de service konden afmaken. Maar de man stond op en liep naar de achterkant van de Boeing.

De verwarde passagier begon aan de deurhendel te trekken omdat hij deze wilde openen. Op dat moment bevond het vliegtuig zich op twaalf kilometer hoogte. Een andere passagier die uit het toilet kwam zag waarmee de man bezig was, dook erop af en riep onmiddellijk om hulp. Uiteindelijk wisten ze de man te overmeesteren en bleven bij hem tot de Boeing 737 was geland in Anchorage.

Na de landing nam medisch personeel de man mee naar het ziekenhuis. Hij vertelde dat hij al tien dagen aaneengesloten drank en antidepressiva gebruikte en dingen zag en hoorde die er niet zijn. De verwarde passagier is aangeklaagd. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem twintig jaar celstraf en een boete van 250.000 dollar boven het hoofd.

Onmogelijk

Een vliegtuigdeur openen boven de drie kilometer hoogte is nagenoeg onmogelijk. Het drukverschil tussen de cabine en de buitenlucht maakt dat een deur nooit kan worden geopend. Toch probeerde een passagier van Plus Ultra het in maart nog. Het toestel was onderweg van Madrid naar Caracas in Venezuela. Daar werd de man gearresteerd.