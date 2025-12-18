Druk op Amerikaanse luchtmacht heeft gewerkt

Vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht gaan vanaf nu met hun transponders ingeschakeld vliegen. Dat doen ze na een reeks van meerdere bijna-incidenten. Vorige week nog klapte een Airbus A320 bijna op een Amerikaans luchtmachtvliegtuig.

In het Caribisch gebied is het al lange tijd onrustig. President Trump bindt de strijd aan met grootschalige drugssmokkel die in het gebied plaatsvindt. Critici zeggen echter dat hij erop zint het bewind van de Venezolaanse president Maduro omver te werpen. Dit alles leidt ertoe dat de militaire activiteit voor de kust van Venezuela en boven het Caribisch gebied enorm is toegenomen. Donald Trump zelf noemt het ‘de grootste armada in de geschiedenis van Zuid-Amerika.’

De toegenomen aanwezigheid van luchtmachtvliegtuigen in het Caribisch gebied maakt dat er meerdere malen gevaarlijke situaties ontstonden. Vorige week botste een A320 van JetBlue bijna op een Amerikaans toestel, toen het op dezelfde hoogte vlak voor het vliegtuig langs vloog. Daarop scherpte KLM de veiligheidsprocedures aan. Toestellen vliegen voortaan langer met de verlichting aan in het Curaçaose luchtruim, om zo beter zichtbaar te zijn voor passerende luchtmachtvliegtuigen. Daarnaast is de druk op de Verenigde Staten opgevoerd.

Voortaan vliegen Amerikaanse luchtmachtvliegtuigen in het luchtruim van Aruba en Curaçao met de transponder aan. Daarmee zijn ze zichtbaar op de radar van commerciële piloten. De autoriteiten van de landen van het koninkrijk der Nederlanden hebben dat afgesproken met de Verenigde Staten. Daarnaast houdt Washington luchtvaart- en cruisemaatschappijen die in het Caribisch gebied opereren voortaan op de hoogte van militaire ontwikkelingen in de regio.

Spanning in Caribisch gebied

Dat het zo rommelt in het Caribisch gebied, komt doordat Donald Trump de Venezolaanse president Maduro ervan beschuldigt banden te hebben met criminele drugsorganisaties. De FAA gaf een veiligheidswaarschuwing uit aan luchtvaartmaatschappijen om hun vliegbewegingen in het gebied minimaal 72 uur van tevoren te melden. Maatschappijen die hier gehoor aan gaven, verloren als straf van Venezuela hun landingsrechten in dat land.