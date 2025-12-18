Europees land zet handtekening voor militaire helikopters

De helikopter-tak van Airbus heeft er definitief een grote order bij. Spanje heeft een bestelling voor in totaal honderd militaire helikopters geplaatst.

Het Spaanse ministerie van Defensie kondigde eerder dit jaar al aan dat het fors gaat investeren in de modernisering van onder meer de helikoptervloot. Airbus meldde donderdagmiddag dat de bestelling nu definitief is geplaatst. In totaal heeft Spanje vier contracten met de Europese vliegtuigbouwer gesloten, voor in totaal honderd helikopters.

Honderd helikopters

Het gaat om dertien H135-helikopters, waarvan er twaalf bestemd zijn voor de Spaanse luchtmacht. Het dertiende toestel gaat naar de marine. Verder kopen de Spanjaarden maar liefst vijftig H145M’s, zes H175M’s voor VIP-vervoer en tot slot 31 NH90’s. Van het laatste type gaan er dertien naar de landmacht, twaalf naar de luchtmacht en zes naar de marine.

‘Door deze contracten te formaliseren, komt het Ministerie van Defensie zijn toezegging na om onze strijdkrachten te voorzien van de nieuwste generatie helikopters’, aldus de Spaanse staatssecretaris van Defensie García. Daarbij benadrukt hij dat de investering Spanje niet alleen nieuwe helikopters oplevert: ook de Spaanse tak van Airbus Helicopters wordt versterkt. In de komende drie jaar is het de bedoeling dat er 300 banen bij komen. Zo komt er in Albacete een internationaal trainingscentrum voor H145M-vliegers en -technici te staan. ‘We zijn trots dat we bijdragen aan het versterken van de veerkracht van Spanje op het gebied van nationale defensie en veiligheid’, voegde Bruno Even, CEO van Airbus Helicopters, daaraan toe.

Drastisch F-35-besluit

Deze zomer hakte Spanje al een knoop door over de mogelijke aanschaf van F-35-gevechtsvliegtuigen. Daar ziet het land definitief van af, omdat het het grootste deel van de Spaanse defensie-investeringen in Europa wil laten landen. Daardoor ligt nu nog de keuze op tafel tussen de Eurofighter en het zogenaamde Future Combat Air System (FCAS), dat op losse schroeven staat.