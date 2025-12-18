KLM geeft bijzonder kerstcadeau

Kerstmis staat weer voor de deur, zo ook op Schiphol. De welbekende kerstboom staat al een tijdje op Plaza, het gebouw is vrolijk verlicht en de opnameploeg van All You Need is Love is weer overal met de camera gesignaleerd. En KLM heeft een bijzonder kerstcadeau voor ze.

Het is vaste prik op Kerstavond: All You Need is Love, waarbij Robert ten Brink geliefden speciaal voor de feestdagen bij elkaar brengt. Dokter Love doet dat inmiddels al 33 jaar. De eerste aflevering van het programma werd in 1992 uitgezonden. Een groot deel van de uitzending speelt zich altijd af op Schiphol. Robert ten Brink en zijn team wachten de passagiers op bij de gate, om ze vervolgens kriskras door Nederland met hun geliefden te herenigen. Als dank voor hun bijdrage aan het kerstgevoel krijgen ze van KLM nu een uniek hart.

Met dit hart wil KLM haar waardering tonen voor het al 33 jaar bijeen brengen van families en geliefden. Volgens de luchtvaartmaatschappij raakt het programma precies aan waar zij ook voor staan: echte verbinding. Het hart dat ze cadeau doen aan All You Need is Love bestaat uit allemaal Delfts Blauwe huisjes, waar de airline dit jaar haar 106e exemplaar aan toevoegde. Daarnaast representeert het hart liefde, warmte en verbinding, aldus KLM. Het cadeau werd door CEO Marjan Rintel aan Robert ten Brink overhandigd.

Foto: ©Ruud Rozevink, KLM

Stewardessendans