KLM rijdt rond met opvallende pushbacktruck

Vanaf gisteren rijdt er op Schiphol een opvallende nieuwe pushbacktruck rond. Het is de eerste die volledig elektrisch is. Daarmee zet KLM een belangrijke stap richting een uitstootvrije grondoperatie in 2030.

De nieuwe pushbacktruck is een Goldhofer Phoenix AST2E. Deze trekker rijdt volledig elektrisch, in vergelijking tot zijn voorgangers die op diesel rijden. Daarnaast kan de Goldhofer de volledige vloot van KLM duwen, van kleine Embraers tot de Boeing 777-300. Dat zorgt ervoor dat de chauffeurs hun pushbacktruck niet meer tussentijds hoeven te wisselen. Ook is de machine aangenamer voor de tug drivers. Ze zijn een stuk stiller, voorzien van nieuwe technologie in de cabine en de vering van de stoel is verbeterd.

Dat de nieuwe Goldhofers elektrisch zijn, betekent dat ze uitstootvrij rijden. Daarmee wordt de luchtkwaliteit op het platform verbeterd. Maarten Stienen, COO en Managing Director van KLM, noemt het een heel belangrijk moment voor de luchtvaartmaatschappij. Omdat ze emissieloos zijn, zijn ze fijner voor de mensen die op het platform werken. Daarnaast is het een belangrijke stap naar de ambitie van KLM om in 2030 geheel uitstootvrij vluchten te kunnen afhandelen. De komende tijd worden de dieselmodellen van de pushbacktruck langzaam vervangen door de elektrische opvolger.

GPU-robot

Schiphol is druk bezig met innovaties op de luchthaven. Naast de elektrische pushbacktruck van KLM wordt er nu ook gewerkt aan een GPU-robot. De robot kan de Ground Power Unit zelfstandig aansluiten op het vliegtuig. Daarmee is er een oplossing voor het personeelstekort en de zware fysieke belasting voor het grondpersoneel. De GPU voorziet vliegtuigen van stroom wanneer de motoren uitstaan. Het is belangrijk dat dit consequent gebeurt, omdat vliegtuigen op Schiphol vaak niet op de Auxiliary Power Unit, de motor in de staart, mogen draaien.