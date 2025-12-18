Koper maakt prijs Lufthansa 747’s bekend

Begin deze week kwam het nieuws naar buiten dat Lufthansa een viertal Boeing 747’s verkoopt. Aan wie en voor hoeveel, bleef nog onbekend. Inmiddels heeft de koper zich gemeld.

Al enige tijd deden verschillende geruchten de ronde en maandag werd het nieuws bevestigd. Lufthansa zet definitief vier Boeing 747’s, twee waarvan -400’s en twee -8’s, in de etalage. Hoewel er wel enige aanwijzingen waren, was het vooralsnog onduidelijk wie de vliegtuigen zou overkopen en wat het bedrag is dat zij ervoor zouden betalen. Dat is nu bekend.

Zoals al werd gespeculeerd is het de Amerikaanse Luchtmacht die de twee Boeing 747-8’s koopt. Een woordvoerster van de USAF bevestigde dit aan het mediumThe War Zone. ‘In het kader van de inspanningen om de luchtvervoer-capaciteit voor de president te versnellen, zal de luchtmacht twee vliegtuigen aanschaffen. Deze zijn bedoeld om trainingen te ondersteunen en de levering van reserveonderdelen voor de 747-vloot te garanderen.’

De Amerikanen betalen Lufthansa vierhonderd miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro) voor de twee toestellen, bevestigt de woordvoerder. Eveneens kwam er een verwacht tijdsschema. De eerste jumbojet zou begin volgend jaar al de Atlantische Oceaan oversteken. De tweede Boeing 747 word voor het einde van 2026 bij de Amerikanen afgeleverd.

Het eerste toestel wordt aanvankelijk gebruikt voor trainingsdoeleinden, in ieder geval in eerste instantie. De tweede Boeing 747, die later arriveert, zal direct vanaf het begin dienen als onderdelendonor. De totale Amerikaanse vloot aan 747’s bestaat vanaf dat moment uit vijf vliegtuigen, inclusief de huidige Air Force One’s en de jet uit Qatar die aan Trump is geschonken.

Jong

Bij Lufthansa valt de komende jaren het doek voor het merendeel van haar viermotorige vliegtuigen. Binnen drie jaar verdwijnen alle Boeing 747-400’s en Airbus A340-300’s en A340-600’s uit de vloot. De machines worden vervangen door modernere en zuinigere typen, waaronder de Boeing 777X en de Airbus A350-900 en A350-1000, via een zogenaamd ‘roll-over’-programma.

De twee Boeing 747-8’s, naar verluidt met registraties D-ABYD en D-ABYG, zijn relatief gezien nog erg jong. Ze zijn beide slechts dertien jaar oud. Volgens Lufthansa was de reden voor de verkoop een erg gunstige kans. ‘We hebben de unieke kans om enerzijds een zeer hoge wederverkoopprijs voor deze vliegtuigen te krijgen’, aldus Lufthansa Airlines baas Jens Ritter.