Omstreden afhandelaar Ryanair verdwijnt van Eindhoven

Het doek valt voor grondafhandelaar Skytanking. Het bedrijf dat Ryanair afhandelde op Eindhoven Airport lag al langer onder vuur vanwege hoge werkdruk en een angstcultuur. Wat dit betekent voor de toekomst van Ryanair op de luchthaven moet nog blijken.

Skytanking werd op 1 april 2024 de grondafhandelaar van Ryanair. Het bleek echter geen succesverhaal. Meerdere medewerkers lieten zich uit over een angstcultuur, hoge werkdruk en de daarop volgende uitval van personeel. Stijn Jansen, bestuurder Luchtvaart bij vakbond FNV, zei in juli in een interview met Omroep Brabant dat personeel weinig regelmaat in hun rooster hadden. En als ze aangaven dat iets niet goed ging, werden ze uitgescholden door hun leidinggevende. Daarnaast ging deze zomer van alles mis op Eindhoven Airport. Reizigers moesten urenlang op hun koffer wachten, er was chaos op het platform en Skytanking balanceerde op het randje van faillissement.

Daar komt per direct een einde aan. Viggo neemt de afhandeling van Ryanair op Eindhoven over. Het bedrijf deed dat in het verleden ook al, van 2002 tot 2024. Volgens Viggo kwamen tarieven onder steeds grotere druk te staan als gevolg van een beperkt speelveld. Op Eindhoven landen drie grote airlines en waren slechts twee grondafhandelaren actief. Die situatie zou op de lange termijn onhoudbaar zijn, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Viggo neemt alle activiteiten, van personeel tot equipment, over van Skytanking. De terugkeer van Ryanair zorgt volgens eigen zeggen voor meer stabiliteit, kwaliteit en een gezonde werkgelegenheid. Met de overname heeft het bedrijf opnieuw het monopolie op Eindhoven.

De toekomst van Ryanair

Wat de overname van Viggo betekent voor de toekomst van Ryanair, blijft spannend. De luchtvaartmaatschappij stapte in het verleden over naar Skytanking omdat ze niet wilde betalen voor loonsverhoging in het nieuwe cao voor afhandelaren. Viggo neemt nu het huidige contract van Skytanking met Ryanair over, maar als deze afloopt moeten ze met elkaar om tafel. Dan is nog maar de vraag of Ryanair meer wil gaan betalen voor Viggo, of dat ze vertrekken van Eindhoven Airport. Eerder deden ze iets soortgelijks namelijk bij Maastricht Aachen Airport.