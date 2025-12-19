Chinese Airbus-kopie maakt eerste vlucht

In China heeft een nieuw type militair transportvliegtuig zijn eerste vlucht gemaakt. Het viermotorige turboproptoestel vertoont duidelijke overeenkomsten met de Airbus A400M.

Beelden van de machine verschenen dinsdag op Chinese sociale media. Het zou gaan om de eerste vlucht van de AVIC Y-30. Qua afmetingen en capaciteiten bevindt het vliegtuig zich tussen de kleinere Shaanxi Y-9 en de zwaardere Xian Y-20. De Y-30 werd al in 2014 voor het eerst getoond, toen een schaalmodel werd gepresenteerd op de Zhuhai Airshow bij de stand van fabrikant AVIC. Hoewel veel media spreken van de typeaanduiding Y-30, wordt gesuggereerd dat het toestel in operationele dienst de aanduiding Y-15 krijgt.

Ondanks de beperkte kwaliteit van de beschikbare beelden zijn diverse ontwerpkenmerken duidelijk zichtbaar. Zo beschikt het toestel over een T-staart, winglets en vier turbopropmotoren. In combinatie met de vorm van de romp vertoont het vliegtuig overeenkomsten met de Airbus A400M. Een belangrijk verschil is dat de Europese tegenhanger geen winglets heeft en vleugels met een duidelijke pijlstand, terwijl de Y-30 juist is voorzien van rechte vleugels.

Airbus A400M van de Luftwaffe © Tim Volmer

Gelekt of doelbewust verspreid?

Het afgelopen jaar werden ook al drie verschillende nieuwe stealth-straaljagers ‘gespot’ in China. De Chinese luchtmacht houdt de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen normaliter zo lang mogelijk geheim. Dat er nu in een jaar tijd beelden van diverse nieuwe vliegtuigen opduiken, is opmerkelijk.

Het Chinese luchtruim kent een groot aantal verboden gebieden. Slechts enkele corridors zijn toegankelijk voor commerciële vliegtuigen. Binnen dit gesloten luchtruim liggen nog meer afgeschermde zones, waarbij ook op de grond grote gebieden verboden terrein zijn voor onbevoegden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat iemand zomaar een foto kan maken van de nieuwe paradepaarden van de luchtmacht en deze heeft kunnen verspreiden in een land waar veel internetdiensten geblokkeerd zijn. Het is dan ook goed mogelijk dat de beelden niet zijn ‘gelekt’, maar doelbewust door de Chinese overheid zijn verspreid.