Europese airline kondigt bijzondere route aan

Finnair heeft aangekondigd vanaf eind oktober 2026 een nieuwe route naar Australië te starten. De Finse luchtvaartmaatschappij gaat Melbourne dagelijks verbinden met Helsinki, met een tussenstop in Bangkok.

Behalve Finnair is Turkish Airlines momenteel de enige Europese luchtvaartmaatschappij die Melbourne bedient. De nieuwe route wordt uitgevoerd met Airbus A350-900’s. Vlucht AY145 vertrekt dagelijks kort na middernacht vanuit Helsinki en arriveert in de namiddag in Bangkok. Na een overstap van ongeveer anderhalf uur zet het toestel de reis voort naar Melbourne, waar het de volgende ochtend om 07.45 uur lokale tijd aankomt. De totale reistijd bedraagt, inclusief de stop in Thailand, circa 23 uur.

Finnair maakt op het traject tussen Bangkok en Melbourne gebruik van zogenoemde vijfde vrijheidsrechten. Dat betekent dat de maatschappij ook passagiers mag vervoeren die uitsluitend tussen Thailand en Australië reizen. Hierdoor zijn de deeltrajecten Helsinki–Bangkok en Bangkok–Melbourne afzonderlijk te boeken. Finnair vliegt momenteel al tweemaal daags tussen Helsinki en Bangkok. De nieuwe verbinding naar Melbourne komt daar bovenop. Hoewel de eerste vluchten al zijn ingepland, wacht de route nog op goedkeuring van de autoriteiten.

Qantas

Vanaf 2027 moeten er vanuit Melbourne ook non-stopverbindingen met Europa ontstaan. Onder de naam Project Sunrise wil Qantas rechtstreekse vluchten uitvoeren van Sydney en Melbourne naar Londen. Voorafgaand aan de coronapandemie kreeg dit project steeds concretere vormen. Zo voerde de Australische luchtvaartmaatschappij testvluchten uit op de route Sydney–Londen en selecteerde zij de Airbus A350-1000 voor deze ultralangeafstandsvluchten. Als gevolg van de coronacrisis besloot Qantas in 2020 de plannen tijdelijk te pauzeren.