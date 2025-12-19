Maastricht Airport plukt eerste vruchten nieuwe wending

Maastricht Aachen Airport kondigde eind vorig jaar aan een grotere nadruk te leggen op vrachtluchtvaart. Nu, een jaar later, lijkt de luchthaven de eerste vruchten daarvan te plukken.

De luchthaven van Maastricht verkeerde enkele jaren in een steeds benardere positie en besloot daarom eind 2024 het over een andere boeg te gooien. De passagiersvluchten zijn nog steeds welkom maar de focus is verschoven naar vrachtvluchten. De luchthaven acht beide belangrijk, maar Maastricht Aachen Airport verwacht dat het rendement van vrachtvluchten sneller en hoger stijgt.

De eerste cijfers rechtvaardigen deze wending. In november van dit jaar noteerde het vliegveld het hoogste vrachtvolume van 2025, met 4202 ton. Over het hele jaar heen zag Maastricht Aachen Airport ruim 37 duizend ton vracht voorbij komen. Dat betekent een groei van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen vond ruim 26 duizend ton de luchthaven in Limburg.

Daartegenover staat wel dat het aantal passagiers aanzienlijk is gedaald. In de eerste elf maanden van 2024 waren een kleine 9500 vliegbewegingen goed voor zo’n 225 duizend passagiers. Het aantal vliegbewegingen daalde met ongeveer 2500 naar 7012, terwijl het aantal reizigers zakte naar ongeveer 155 duizend. Dat is een daling van iets minder dan een derde.

Positieve vooruitzichten

Ondanks de daling van het aantal passagiers, ziet het vliegveld de vooruitzichten niet somber in. Maastricht Aachen Airport doelt op 500.000 passagiers en 200.000 ton vracht, aldus de businesscase van het bedrijf. Onder andere de komst van budgetvlieger Wizz Air moet daaraan bijdragen. De maatschappij start volgend jaar met routes naar verschillende Oost-Europese bestemmingen vanuit Maastricht.

Verder ziet het vliegveld veel fruit, groenten en bloemen voorbij komen. Deze vereisen een vlotte en correcte afhandeling. Volgens topman Commercial Development Dean Boljuncic typeert dat MAA. ‘De afhandeling van deze goederen is een kwaliteitskeurmerk voor de luchthaven. Als je deze goederen snel en goed kunt afhandelen, zonder kwaliteitsverlies van de producten, dan kun je alles afhandelen.’

Ook profiteert het bedrijf van chaos in België en steun vanuit Amsterdam. ‘Dit is een erkenning voor het hele team: afgelopen jaar waren we meer dan ooit aanwezig in de markt en lieten we klanten kennismaken met onze excellente afhandeling. Zelfs op zulke drukke dagen als gevolg van stakingen in België. Ook de samenwerking met Schiphol heeft bijgedragen aan onze zichtbaarheid in de markt,’ aldus Boljuncic.