Opent 747-deal de deur voor Lufthansa A350-1000?

Lufthansa verkocht begin deze week twee Boeing 747-8’s aan de Amerikaanse luchtmacht. Die telde daarvoor een flinke zak geld neer. Lufthansa zoekt nu uit wat te doen met de recente jackpot.

Lufthansa zette vier Boeing 747’s te koop, waaronder twee 747-8’s met een leeftijd van zo’n dertien jaar. Het gaat om de registraties D-ABYD en D-ABYG. Deze werden overgekocht door de Amerikaanse luchtmacht. Die betalen de Duitse luchtvaartmaatschappij vierhonderd miljoen dollar (ongeveer €340 miljoen). Kenners achtten een tweedehands 747-8 zo’n 100 a 150 miljoen dollar waard.

‘Het was zoveel geld dat we geen nee konden zeggen’, gaf Lufthansa-topman Carsten Spohr woensdag toe tijdens een personeelsevenement, aldus Handelsblatt. De CEO wil het recent opgehaalde geld zo snel mogelijk herinvesteren. De Duitse airline heeft twee toestellen op het oog die haar vloot moeten versterken; het is alleen nog onduidelijk welk type vliegtuig.

Volgens haar vlootmanager zou Lufthansa haar kooprechten voor de aankoop van de Airbus A350-1000 kunnen aanwenden. Bovendien zou Boeing zijn 777-9 eveneens maar al te graag aan Lufthansa willen slijten. De eerstgenoemde lijkt de meest voor de hand liggende optie voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. De onderhandelingen met beide bedrijven zijn al aan de gang.

De logische keuze

Hoewel Lufthansa lange tijd keihard ‘nein’ zei tegen de Airbus A350-1000, besloot de airline het type 2023 alsnog aan te schaffen. De grote 777X-gok van de maatschappij pakte anders uit dan verwacht doordat het programma jarenlang werd vertraagd. Als gevolg moest de airline brandstofslurpende A340’s, A380’s en 747-400’s jaren langer in dienst houden dan gepland. Tegelijkertijd kwamen A350-1000-productieslots beschikbaar doordat de verkoop van het exemplaar tegenviel.

De combinatie van deze verschillende factoren leidde ertoe dat de airline het type in 2023 voor het eerst bestelde, en daar eind 2024 een vijftal toestellen aan toevoegde. Het eerste exemplaar treedt in 2026 al toe tot de vloot. De meest logische keuze voor Spohr lijkt daarom een tweetal extra A350-1000’s te bestellen die het internationale netwerk van de airline ondersteunen.