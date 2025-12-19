Racelegende aan boord van dodelijke privéjet-crash 

In de Amerikaanse staat North Carolina is een Cessna C550 privéjet gecrasht kort na het opstijgen. Aan boord zat een racelegende uit de NASCAR-series. Alle inzittenden kwamen om het leven.

De privéjet steeg donderdagochtend 10:15 uur lokale tijd op vanaf de regionale luchthaven van Statesville, North Carolina. Het vliegtuig was op weg naar Sarasota, Florida, toen het toestel kort na het opstijgen met problemen te maken kreeg. De piloten besloten daarop terug te keren naar de luchthaven waarvandaan de Cessna C550 kort daarvoor was opgestegen.

Tijdens de landing ging het mis. Het vliegtuig raakte kort voor de landingsbaan de grond waarna het over een weg en een hek schoot. Uiteindelijk kwam de Cessna C550 brandend op de landingsbaan terecht en brandde volledig uit. Aan boord zat de Amerikaanse racelegende Greg Biffle, zijn vrouw Cristina en zijn twee kinderen Emma (14) en Ryder (5), evenals de twee piloten.

Gregory Jack Biffle, ook wel bekend onder zijn bijnaam “The Biff”, was een succesvolle Amerikaanse NASCAR-coureur. Hij wordt herinnerd als een van de meest veelzijdige rijders in de sport en werd in 2023 uitgeroepen tot een van de 75 beste NASCAR-coureurs aller tijden. Hij behoort tot een selecte groep coureurs die in alle drie de series van NASCAR een race heeft gewonnen.

Not a Good news from Statesville Regional Airport : A Cessna 550 Citation (N257BW) took off from Statesville airport but returned back immediately and tried to land.



The aircraft crashed approximately 10:15am on the landing attempt back at the airport.#aircraft #aviation… pic.twitter.com/f1F0XwxYzE— FL360aero (@fl360aero) December 18, 2025

Tweede crash

De privéjet-crash in de Verenigde Staten is de tweede deze week. Eerder deze week stortte een Cessna 650 Citation III neer in Toluca, Mexico. De piloot kreeg toestemming een noodlanding te maken maar meldde een go-around uit te voeren. Vlak voor de crash verzond hij een noodsignaal naar de verkeerstoren. Bij die crash kwamen tien mensen om het leven, waaronder drie kinderen jonger dan tien jaar.