Turkije wil Russische afweersystemen terugsturen

In 2017 schafte Turkije twee Russische S-400-systemen aan, maar die aankoop kwam Ankara duur te staan. Washington reageerde resoluut door Turkije uit het F-35-programma te zetten. Nu wil Turkije van de Russische systemen af.

Turkije wil de twee Russische S-400-luchtafweersystemen die het land in 2017 kocht, terugsturen naar Moskou. Met deze actie hoopt Ankara in de gunst te komen van de Amerikaanse regering en daarmee de weg vrij te maken voor de aankoop van F-35’s. Persbureau Bloomberg publiceerde dit bericht op basis van uitspraken van Turkse en Russische betrokkenen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou deze kwestie aan zijn Russische tegenhanger hebben voorgelegd in de marge van een top in Ashgabat, Turkmenistan. Bovendien zou Ankara hopen dat het een vergoeding kan krijgen voor het terugsturen van de apparaten. Volgens Turkije hoeft dat niet per se in contanten te zijn, goedkopere olie en gas uit Rusland zou eveneens volstaan.

Het Kremlin ontkent de berichtgeving van Bloomberg. Volgens Moskou stond het terugsturen van de S-400-afweersystemen naar Rusland ‘niet op de agenda’ toen de twee leiders elkaar ontmoetten. Ankara had geen commentaar op de berichtgeving.

Warmere banden

Nadat Turkije de afweersystemen kocht van Rusland werd het land verwijderd van de lijst met mogelijke F-35-klanten door de Amerikanen. Washington was bang dat gevoelige F-35-informatie in handen zou vallen van de Russen. Het bleek een bittere pil voor de Turken. Al was het maar omdat ze moeilijk gebruik konden maken van hun Russische afweersystemen in NAVO-verband.

Hoewel de relaties tussen de VS en Turkije ijskoud waren onder voorganger Biden, zijn de banden tussen Trump en Erdogan recentelijk opgewarmd. De Turkse president bracht eerder dit jaar een bezoek aan Washington en sloot daar een grote Boeing-deal voor Turkish Airlines. Tevens werd daar een deur voorzichtig opengezet voor toekomstige F-16- en F-35-aankopen door Turkije.

Desondanks zullen de S-400-afweersystemen echt moeten verdwijnen. ‘Zoals beschreven in de Amerikaanse wet, mag Turkije de S-400-afweersystemen niet langer opereren noch bezitten om terug te keren naar het F-35-programma,’ schreef de Amerikaanse Ambassadeur aan Turkije Tom Barrack op X.