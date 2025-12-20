KLM gooit het roer om voor nieuwe piloten

Piloot worden: een droom van velen, maar met een behoorlijk prijskaartje. Daar komt de KLM Flight Academy vanaf het nieuwe jaar in tegemoet. Vanwege de grote vraag naar vliegers in de toekomst gaat de financiering er anders uitzien.

Studeren aan de KLM Flight Academy is voor veel aspirant-piloten aantrekkelijk, omdat ze na het succesvol afronden van de studie verzekerd zijn van een baan bij de KLM. De opleidingskosten van de studie zijn echter erg hoog. In het verleden konden studenten een lening afsluiten bij de bank, maar dat bracht risico’s met zich mee. Als een kandidaat de opleiding niet haalde, bleef hij zitten met de restschuld. Daar bedacht de vliegschool iets op. De KLM Flight Academy nam de lening over van de bank, en studenten betaalden pas terug wanneer zij daadwerkelijk in dienst kwamen van de airline. Nu wordt dat financiële plaatje nog toegankelijker gemaakt.

Vanaf 1 januari 2026 kunnen afgestudeerde vliegers de studieschuld verrekenen met hun brutosalaris. Gedurende 120 maanden, dus tien jaar, wordt het brutosalaris verlaagd met de maandelijkse opleidingsbijdrage. Hierdoor wordt de KLM Flight Academy toegankelijk voor veel meer aspirant-studenten. En dat is belangrijk volgens Eimerd Bult, Executive Vice President KLM Flight Operations. ‘Het is een belangrijke stap voor mensen met de droom om vlieger te worden, maar ook voor KLM, omdat wij nu en in de toekomst een grote wervingsbehoefte hebben.’

Studenten die in het verleden zijn begonnen aan de vliegschool, gestationeerd in Eelde, mogen rekenen op een overgangsregeling. KLM heeft samen met de Belastingdienst en pilotenvakbond VNV afspraken gemaakt over een eerlijke overgangsregeling. Deze gaat gelden voor studenten die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2025 met de opleiding zijn gestart.

Nieuwe toestellen

Aspirant-piloten van de KLM Flight Academy krijgen sinds februari 2024 les op de Diamond DA40NG. Daarmee kon de opleiding verduurzamen. Deze lesvliegtuigen zijn zuiniger en stiller ten opzichte van de voorgangers, de Socata TB-10’en en TB-20’s. In de toekomst wil de vliegschool nog verder verduurzamen, bijvoorbeeld met elektrische vliegtuigen.