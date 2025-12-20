Rusland wordt geplaagd door motorproblemen

In de afgelopen dagen wordt Rusland achtervolgd door problemen in de motor. Dat gebeurde met toestellen van zowel Boeing, Airbus als Yakovlev. Russische autoriteiten zijn nu een onderzoek gestart.

Het eerste winterweer in Rusland leidde in november al tot verschillende incidenten. Zo werden vliegtuigen tijdens het taxiën onbestuurbaar, en twee toestellen stegen zelfs bijna op terwijl er nog ijs op zat. Maar de problemen zijn nog niet voorbij. Tussen 10 en 16 december werden tien incidenten met de motor gemeld. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya buigt zich nu over deze kwesties.

Het eerste incident vond plaats op 10 december. De bemanning van een Boeing 737 van Pobeda meldde dat de linkermotor niet reageerde op veranderingen in het toerental. Daardoor moesten de piloten de desbetreffende motor uitzetten tijdens de landing. Nadat het toestel veilig aan de grond stond, vond de technische dienst sporen van olie op de motor.

Een toestel van Azur Air kreeg te maken met een motor die zichzelf mid-flight ineens uitschakelde. Op dezelfde dag moesten de piloten van Azimuth één van de motoren uitzetten na de landing in Tbilisi, omdat de thrust reverse het niet meer deed. En op 11 december stopte een motor van Iraero vlak na de takeoff vanaf de luchthaven van Antalya. De bemanning wist de motor echter succesvol te herstarten en bereikte alsnog veilig Sochi.

Op 16 december kregen vier Russische vluchten te maken met motorproblemen. Een Boeing 777 van Nordwind Airlines moest met 185 kilometer per uur de start afbreken, omdat er vlammen uit de rechtermotor kwamen. Dat ging gepaard met een harde knal. Op dezelfde dag kregen twee Yakovlev 100-toestellen te maken met ongewoon harde trillingen in de motor. Bij één van de twee machines bleek het te gaan om een missende bekleding van een fanblad. Ook waren de geluidsdempende panelen beschadigd. En wat later op 16 december hoorde de bemanning van een Airbus A320 van Ural Airlines een harde knal uit de motor komen. Daarop begon de motor ongewoon hard te schudden. De vliegers besloten de engine uit te schakelen en terug te keren naar Khujand in Tadzjikistan, waar ze initieel vandaan vlogen.

Onrust

In de hele Russische luchtvaartsector heerst onrust. Tientallen luchtvaartmaatschappijen krijgen te maken met extra strenge controles, nadat het aantal ongelukken in 2024 was verdubbeld. De controles, die een jaar duren, richten zich op onderhoudsprocedures, luchtwaardigheid en training van bemanningen.