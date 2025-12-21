Boeing vraagt autoriteit om extra 777’s

Boeing heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gevraagd om meer exemplaren van de huidige 777-vrachtvariant te mogen bouwen. De fabrikant wil in totaal 35 extra exemplaren van dit type produceren.

Vanaf 2028 moeten vliegtuigen voldoen aan strengere uitstootnormen van de FAA, die in lijn zijn met de eisen van de ICAO, de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Dit zou betekenen dat de huidige 777F-varianten niet langer geproduceerd mogen worden. Hoewel het nieuwe 777X-model wel aan de voorwaarden voldoet, kampt de fabrikant met een tijdsconflict.

De komst van de nieuwe 777-8F (de vrachtvariant van de 777X) laat namelijk nog zeker enkele jaren op zich wachten. Boeing verwacht het eerste toestel pas twee jaar na de passagiersvariant te kunnen leveren. Aangezien die levering nu op zijn vroegst gepland staat voor 2027, zou Boeing ten minste twee jaar lang geen 777-vrachttoestellen kunnen afleveren.

Volgens Boeing kunnen airlines daar niet op wachten. De wereld wordt steeds afhankelijker van luchtvracht door de groei van e-commerce en verstoringen in de scheepvaart. Bovendien is de 777F cruciaal voor de internationale vloot; volgens de fabrikant is het momenteel het meest efficiënte toestel op de markt én het enige widebody-vrachtvliegtuig dat nog in productie is.

De fabrikant vraagt de FAA daarom om een uitzondering voor deze 35 toestellen. Boeing voert aan dat dit de Amerikaanse economie ruim vijftien miljard dollar aan exportwaarde kan opleveren. Zonder deze ontheffing dreigt deze omzet verloren te gaan aan buitenlandse concurrentie.

Boeing 767

Boeing boekte vorig jaar een vergelijkbaar succes met de 767-vrachtvariant. Het Amerikaanse Congres stemde toen in met wetgeving die het bedrijf toestond de 767F nog vijf jaar langer te bouwen na de invoering van de nieuwe klimaatregels in 2028. Hierdoor blijft het vrachttype van de 767 nog tot zeker 2033 in productie, mits er voldoende vraag blijft bestaan.