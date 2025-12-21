Dode oma ‘fit to fly’? EasyJet-vlucht eindigt bizar

Een Brits gezin wordt ervan verdacht hun overleden oma mee te hebben genomen aan boord van een easyJet-vlucht. De vrouw bevond zich al aan boord toen haar overlijden werd opgemerkt.

In een lugubere wending werd een easyJet-vlucht van Malaga naar Londen Gatwick urenlang vertraagd nadat passagiers een overleden vrouw opmerkten aan boord. Het gaat om een 89-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens andere reizigers werd de dame aan boord geholpen door vijf familieleden, die het personeel wijsmaakten dat ze ziek was geworden en in slaap was gevallen.

De vrouw werd voorafgaand aan de vlucht al opgemerkt. Onderuitgezakt in een stoel, met een hoofdkussen dat haar nek overeind hield, praatten haar familieleden tegen haar om de indruk te wekken dat ze nog in leven was. Toen ook de gate-agent de vitaliteit van de 89-jarige vrouw in twijfel trok, zou de familie geantwoord hebben dat ze slechts moe was.

Het easyJet-toestel vertrok volgens schema en begaf zich richting de startbaan. Pas op het allerlaatste moment kreeg ook de bemanning van het vliegtuig in de gaten wat er zich afspeelde. Het vertrek werd onmiddellijk afgebroken en het toestel keerde terug naar de gate. Hulpverleners betraden het vliegtuig en probeerden de vrouw nog medische bijstand te verlenen.

Vanuit meerdere passagiers kwam flinke kritiek op easyJet. Mensen uitten hun onvrede op sociale media en noemden het voorval ‘walgelijk’ en de grondcrew ‘belabberd’. De luchtvaartmaatschappij bood getroffen passagiers maaltijdvouchers aan voor een gratis drankje en een snack aan boord. Desondanks blijft easyJet volhouden dat de vrouw ‘fit to fly’ was.

Repatriëring

Hoewel de Spaanse autoriteiten vooralsnog geen details hebben vrijgegeven over het voorval, lijkt het om een smokkelpoging te gaan om een dure en complexe repatriëring te ontwijken. Als een persoon komt te overlijden in het buitenland, moet deze worden gerepatrieerd. Daar komt flinke bureaucratie bij kijken en de kosten kunnen flink in de papieren lopen. Als de verzekering van de overledene deze kosten niet dekt, worden ze op de familieleden verhaald.