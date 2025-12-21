Strijd om TAP Air Portugal: Nu begint het echte werk

Na een eerste ronde waarin bedrijven officieel hun interesse mochten uiten voor het Portugese TAP Air Portugal, gaat nu ronde twee in. Daarbij mogen de geïnteresseerden een officieel bod plaatsen.

Tijdens de eerste ronde werd duidelijk dat drie partijen interesse hebben. Het gaat hierbij om Air France-KLM, de Lufthansa Group en British Airways- en Iberia-moederbedrijf IAG. Elk van de drie luchtvaartreuzen uitte zijn interesse vlak voor de deadline, waarbij het Frans-Nederlandse Air France-KLM het voortouw nam. Al gauw volgden de Duitse en Brits-Spaanse concurrenten.

Deze drie bedrijven mogen nu vrijblijvend bieden op het minderheidsaandeel dat de Portugese regering te koop zet, zo maakte de minister van Infrastructuur en Huisvesting, Miguel Pinto Luz, vrijdag bekend. De Portugese overheid heeft een belang van 44,9 procent in de maatschappij te koop aangeboden. De overheid behoudt zelf een meerderheidsbelang van 50,1 procent.

Volgens de aanbesteding mochten luchtvaartbedrijven zich melden op voorwaarde dat ze de afgelopen drie jaar een omzet van ten minste vijf miljard euro behaalden. Verder kijkt de Portugese regering naar de plannen van de luchtvaartconcerns met TAP Air Portugal. Uiteraard is ook het bedrag dat de bedrijven bereid zijn neer te leggen een belangrijke factor.

Vooral dat laatste is in deze ronde van belang. Tot 2 april krijgen de bedrijven de tijd om niet-bindende voorstellen in te dienen bij de Portugese overheid. Deze bevatten uiteraard een financiële component, waaronder de prijs die de bedrijven bereid zijn te betalen voor de aandelen, evenals aanvullende waarderingsmechanismen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ‘earn-outs’: toekomstige betalingen die afhankelijk zijn van de prestaties van het bedrijf.

Strijd om de markt

De strijd om TAP Air Portugal is een heuse strijd. De maatschappij is van enorme toegevoegde waarde voor de grote Europese luchtvaartconcerns vanwege haar sterke aanwezigheid op de Braziliaanse markt en in voormalige Portugese kolonies in Afrika als Angola, Kaapverdië en Mozambique. De maatschappij beschikt over routes zonder enige Europese concurrentie.

Bovendien is Lissabon een strategische luchthaven voor de Europese reuzen. Het vliegveld heeft te maken met sterke beperkingen op het aantal slots (landingsrechten). Controle over Portugals grootste maatschappij geeft de concerns directe toegang tot het zakelijke en toeristische verkeer van en naar de Portugese markt. Door de beperkte slotcapaciteit is deze positie zeer waardevol.