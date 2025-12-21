Transavia ontvangt eerste ‘nieuwe’ Airbus A321neo

Transavia nam zaterdag 20 december alweer haar veertiende Airbus A321neo in ontvangst. Het toestel ziet er echter net wat anders uit dan haar voorgangers; het is de eerste van de ‘nieuwe’ toestellen.

Kort na twaalven verliet de Airbus A321neo, registratie PH-YHR, de fabriek in Hamburg. Het toestel maakte een korte overtocht naar Nederland en landde om 12:59 uur op de Zwanenburgbaan van Schiphol. Na een korte welkomstceremonie taxiede de machine naar de gate, klaar voor haar eerste commerciële reis naar Athene, Griekenland.

Het is een bijzonder toestel: dit Transavia-vliegtuig is de eerste met de nieuwe livery van de maatschappij. Daarbij heeft het logo, bestaande uit het woord- en beeldmerk, een modernere en strakkere uitstraling gekregen. De karakteristieke groene kleur blijft behouden, maar krijgt een subtiele update. Ook andere visuele elementen, zoals ondersteunende kleuren, typografie en iconen, zijn aangepast.

Transavia past haar kleurenschema aan ter ere van het zestigjarig bestaan, dat in oktober plaatsvond. De luchtvaartmaatschappij introduceerde daarom een vernieuwde merkidentiteit die aansluit op zowel de historische basis als de toekomstige koers van het bedrijf. De rebranding wordt gezamenlijk doorgevoerd met Transavia Frankrijk, dat sinds 2007 opereert vanaf Parijs-Orly.

Vernieuwde vloot

De PH-YHR is het veertiende toestel dat Transavia in ontvangst nam sinds de start van het vlootvernieuwingsprogramma twee jaar geleden. De Nederlandse budgetvlieger verwacht ook in 2026 weer zeven nieuwe machines te verwelkomen met de nieuwe livery. Alle eerder afgeleverde vliegtuigen worden uiteindelijk overgeschilderd. Dit geldt niet voor de Boeing 737’s, aangezien deze de vloot gaan verlaten.

Ook bij moedermaatschappij KLM verschijnen de nieuwe Airbussen in rap tempo. Sinds de aankomst van het eerste toestel eind augustus nam de maatschappij nog eens elf A321neo’s in ontvangst. Aan die vloot worden de komende jaren nog negen toestellen toegevoegd. De eerste Boeing 737NG’s, die worden vervangen door de Airbussen, zijn inmiddels overgevlogen naar Twente, waar ze worden ontmanteld door AELS.