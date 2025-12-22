A320 vliegt door ‘op eigen risico’ 

In januari vloog een Airbus A320 boven de Golf van Mexico toen de bemanning een onheilspellend bericht kreeg. Het toestel mocht doorvliegen, maar dat was ‘op eigen risico’.

In januari 2025 voerde SpaceX, het bedrijf van techmiljardair Elon Musk, de zevende testvlucht uit van het prestigeproject Starship. De raket vertrok vanaf de lanceerbasis in Texas, Verenigde Staten, en steeg de ruimte in. Al na tien minuten ontplofte de raket, waarna deze in een grote hoeveelheid brokstukken uit elkaar spatte. Er ontstond een ‘gouden regen’ van vlammende onderdelen.

Volgens berichtgeving van The Wall Street Journal, die interne documenten van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft ingezien, vormden deze brokstukken een groot risico voor meerdere vliegtuigen. In het luchtruim bevonden zich op dat moment een privéjet, een Airbus A320 van JetBlue en een toestel van de Spaanse airline Iberia. Samen hadden zij ongeveer 450 passagiers aan boord.

Uit de documenten blijkt dat SpaceX er niet in slaagde direct contact op te nemen met de FAA om de autoriteit via de officiële hotline te informeren over de brokstukken. Luchtverkeersleiders in Miami vernamen het gevaar van de explosie pas nadat verscheidene vliegtuigen door het gebied vlogen en melding maakten van de risico’s.

Verlies van separatie

Onder andere een Airbus A320 van JetBlue bevond zich op dat moment in het luchtruim. Het toestel was onderweg naar San Juan, Puerto Rico, toen de bemanning de waarschuwing over de brokstukken ontving. De luchtverkeersleiding meldde de cockpit daarop dat het toestel zijn route alleen ‘op eigen risico’ kon vervolgen. Desondanks landde het vliegtuig veilig zonder schade of gewonden.

Ook een privéjet en een Iberia-vlucht liepen verhoogd risico. Door de plotselinge no-flyzone die werd ingesteld, was er sprake van verlies van separatie tussen de twee toestellen. Ze bevonden zich op hetzelfde vliegpad en kregen de instructie een andere koers te vliegen. Nog een ander vliegtuig maakte een noodlanding op Puerto Rico nadat de piloot driemaal ‘Mayday’ over de boordradio had geroepen.