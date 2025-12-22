Airbus zet recordprestatie neer met A321neo 

Nog nooit eerder leverde Airbus zoveel toestellen op één dag af als afgelopen vrijdag. De fabrikant zette een recordprestatie neer in een poging de doelstelling voor dit jaar alsnog te behalen.

Airbus begon dit jaar met de doelstelling om 820 vliegtuigen af te leveren. Hoewel dat doel inmiddels is bijgesteld naar 790, moet de Europese fabrikant nog altijd hard werken om zijn ambities waar te maken. Nadat het bedrijf november afsloot met een magere 72 leveringen, had het begin december nog 103 vliegtuigen te gaan. De eerste weken van december verliepen echter moeizaam.

Het bedrijf had te maken met kwaliteitsproblemen bij de A320-vloot. Onder andere een softwareprobleem zorgde voor een weekend vol onzekerheid en de kortstondige aan de grond houding van enkele duizenden toestellen. Een week later ontdekte de fabrikant een kwaliteitsgebrek in romponderdelen van een beperkte serie toestellen; dit probleem werd echter snel opgelost.

Terwijl de dagen van de laatste maand van het jaar voorbijvliegen, blijft het aantal afleveringen achter. De eerste twee weken van december waren goed voor slechts dertig toestellen, terwijl dat er ongeveer vijftig hadden moeten zijn. Airbus poogt daarom een inhaalslag te maken en vestigde een record: op vrijdag 19 december leverde de fabrikant op één dag tien A321neo’s af.

Overal ter wereld

De vliegtuigen van Airbus komen uit fabrieken over de hele wereld. Opvallend genoeg leverde de fabriek in Mobile (Alabama) op 19 december niets af. De fabrieken in Tianjin en Hamburg waren elk goed voor vijf toestellen. Drie machines uit China gingen naar Air China en twee A321neo’s vlogen met een tussenstop in Centraal-Azië richting Wizz Air in Europa.

Een derde toestel, eveneens bestemd voor Wizz Air, werd afgeleverd vanuit de fabriek in Hamburg. De maatschappij vierde onlangs de ontvangst van haar 250ste vliegtuig. Verder verwelkomden IndiGo, Scoot Airlines, AirAsia en China Airlines elk een vliegtuig uit de Duitse fabriek.

Het bleef overigens niet bij de vrijdag alleen. Een dag later vertrok bovendien de nieuwste A321neo van Transavia vanuit Hamburg richting Amsterdam. De maatschappij beschikt nu over veertien toestellen en verwacht het komende jaar nog eens zeven exemplaren in ontvangst te nemen. Of Airbus haar doelstelling gaat halen? De tijd zal het leren…