Europa krijgt nieuw nucleair vliegdekschip 

De Europese Unie krijgt er definitief een nieuw vliegdekschip bij. De Franse president Macron maakte dat afgelopen weekend bekend op een Franse militaire basis in de Golfregio.

De Fransen moeten ‘sterk’ zijn ‘om te worden gevreesd’. Dat zijn de woorden van president Emmanuel Macron op een Franse militaire basis in Abu Dhabi, niet ver van de belangrijke Straat van Hormuz. Om die reden wil de Franse regering definitief beginnen met de bouw van een nieuw nucleair vliegdekschip waarmee het huidige wordt vervangen.

Het project heet “Porte-Avions Nouvelle Génération” (PANG) en draagt een prijskaartje van 10,25 miljard euro. De nucleaire onderdelen zijn het afgelopen jaar onderzocht en het vliegdekschip zou nog moeten worden besteld met het budget van 2025. De bouw zou vervolgens moeten beginnen in 2031 en het project moet in 2038 helemaal klaar zijn, aldus de huidige planning.

Het vliegdekschip moet 310 meter lang en 85 meter breed worden en is daarmee aanzienlijk groter dan zijn voorganger. Aan boord is plaats voor ongeveer dertig Rafale-straaljagers van de Fransen. Ook voor de toekomstige Rafale F5 (Super Rafale) is plaats aan boord. Verder vereist het schip zo’n tweeduizend bemanningsleden die het vaartuig in goede conditie houden.

Charles de Gaulle

Het nieuwe PANG-project vervangt het oudere vliegdekschip genaamd Charles de Gaulle. Dat vaartuig werd in 2001 in de vaart genomen na vijftien jaar ontwikkeling. Het is het enige nucleaire vliegdekschip in Europa en een groot prestigeproject van de Fransen. In Europa bezitten, behalve Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk een tweetal non-nucleaire vaartuigen en Italië één.

De Verenigde Staten beschikken veruit over het merendeel van de vliegdekschepen in de wereld. Die vloot bestaat uit elf vaartuigen, waaronder nucleaire. De Chinezen staan op de tweede plaats in de ranglijst met een drietal vaartuigen. Ook India en Rusland hebben er beide één. In juli vroeg de VVD het kabinet of ook Nederland een vliegdekschip kan krijgen, maar demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman wees dat verzoek resoluut af.