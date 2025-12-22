Het opvallendste vliegtuig van Transavia

In 2025 vierde Transavia een bijzondere mijlpaal: de luchtvaartmaatschappij bestond zestig jaar. Behalve de gebruikelijke feestelijkheden, verwelkomde de Nederlandse prijsvechter een bijzonder vliegtuig.

Het is een opvallende verschijning. De Airbus A321neo, registratie PH-YHD, draagt een retro-livery van Transavia die opvalt tussen de moderne, gestroomlijnde Airbussen. Het toestel is gehuld in het iconische groen-zwarte kleurenschema dat Transavia in 1966 introduceerde — een ontwerp dat destijds in slechts een kwartier werd geschetst door Thijs Postma op verzoek van oprichter John Block. De herkenbare ‘T’ op staart en romp, de frisse groene tinten en het klassieke karakter stralen nostalgie uit, maar vormen tegelijkertijd een brug naar de toekomst van de maatschappij.

De aankomst van de retro-A321neo op Schiphol in juli zorgde voor flink enthousiasme onder spotters en pers. Vanuit de Airbus-fabriek in Hamburg vloog de PH-YHD naar Amsterdam, waar het toestel kort bij de gate stond opgesteld zodat liefhebbers het bijzondere kleurenschema konden bewonderen. Ook ontwerper Thijs Postma kwam kijken naar de moderne uitvoering van zijn geesteskind. Slechts uren later maakte de grote trots van Transavia de eerste commerciële vlucht naar Faro, Portugal. Daarmee ging de machine gelijk aan de slag ‘en dus doet waarvoor hij bedoeld is, namelijk zoveel mogelijk mensen naar een heel mooi plekje in Europa brengen’, klonk het destijds.

Ambitie Transavia

Toch resteert de vraag waarom Transavia heeft gekozen voor deze retro-uitvoering. Voor afzwaaiend-topman Marcel de Nooijer symboliseert het niet alleen het verleden, maar ook een toekomst vol ambitie. De keuze om volledig over te stappen op de Airbus A320-familie is onderdeel van een strategische verschuiving. Daarbij staat stiller, zuiniger en schoner vliegen centraal. ‘Hiermee staat deze retro-jet er symbool voor dat wij al zestig jaar met veel passie onze passagiers vervoeren. De kracht en het karakter van ons bedrijf is te zien aan deze livery’, aldus De Nooijer.

Vliegend erfgoed

Het retro-ontwerp heeft vooral emotionele waarde. Thijs Postma, inmiddels 92 jaar en bekend als luchtvaarthistoricus en kunstenaar, zag zijn creatie uit het midden van de vorige eeuw herleven op een ultramoderne Airbus. In een recent interview reflecteert Postma op zijn lange carrière en de impact van zijn ontwerp: “Mensen vragen al: waarom niet de hele vloot?”, zegt hij met gepaste trots over het terugkerende klassieke kleurenschema.

De PH-YHD is daarmee meer dan alleen een vliegtuig; het is vliegend erfgoed van de Nederlandse luchtvaart. Het vliegtuig laat zien hoe verleden en de toekomst hand in hand kunnen gaan, en bezorgt liefhebbers warme herinneringen aan het vliegen van weleer.

Te bestellen

