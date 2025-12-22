Passagiers springen uit Boeing 737 | Video

Passagiers aan boord van een Air Congo-Boeing 737-800 moesten onlangs rechtstreeks vanuit het vliegtuig op het platform springen. Dat blijkt uit videobeelden die de ronde doen op sociale media.

Naar verluidt zou de luchthaven geen trappen voor de passagiers hebben voorzien. Het incident vond plaats nadat het vliegtuig was aangekomen in Kindu, vanuit de hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, Kinshasa.

Passagiers ondernemen actie

Het vliegtuig stond enkele uren stil op het platform zonder informatie van het grondpersoneel. Volgens passagiers steeg de temperatuur in de cabine en raakten velen gefrustreerd, waarna ze besloten het heft in eigen handen te nemen.

De videobeelden tonen passagiers die door de voordeur van het vliegtuig uitstappen en enkele meters naar beneden springen. Luchthavenpersoneel assisteerde de passagiers met uitstappen en met hun bagage. De deur van een Boeing 737-800 bevindt zich ongeveer drie tot vier meter boven de grond. Ondanks de hoogte vielen er geen gewonden.

Air Congo heeft nog niets verklaard over het incident. Ook is nog onduidelijk waarom de trappen niet beschikbaar waren op het moment van aankomst.

At Kindu Airport (KND), (Maniema) of Democratic Republic of the Congo, passengers of Air Congo company were forced to jump from the Door to get out of the plane as a Passenger Stairs was not made available after hours of waiting inside the cabin post arrival at the gate on… pic.twitter.com/MYAUywwSlD — FL360aero (@fl360aero) December 19, 2025

Ethiopian Airlines

Air Congo, de nationale luchtvaartmaatschappij van het land, is in december 2024 ontstaan als een joint venture tussen de Congolese regering en Ethiopian Airlines. De Congolese regering heeft een belang van 51 procent in de airline. Ethiopian Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van Afrika, bezit de resterende 49 procent.

Het toestel dat bij het incident betrokken was, is een van de twee Boeing 737’s die worden gehuurd van Ethiopian Airlines.