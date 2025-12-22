Rusland verliest twee Sukhoi’s in één klap 

Het was een dure nacht voor de Russische strijdkrachten. In één klap verloor Rusland twee Sukhoi-straaljagers. De schade wordt geschat op meer dan honderd miljoen dollar.

De aanval vond plaats in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 december. De twee straaljagers, een Sukhoi Su-30 en een Su-27, stonden opgesteld in een beveiligde hangar op het militaire vliegveld van Lipetsk in West-Rusland. De toestellen waren daar voor onderhoudswerkzaamheden en waren op het moment van de aanval niet direct inzetbaar.

Volgens de HUR, de Oekraïense militaire inlichtingendienst, werd de operatie uitgevoerd door een agent gelinkt aan een organisatie die zich uitspreekt tegen de grootschalige Russische invasie van Oekraïne. Volgens de HUR vereiste de missie ‘uitgebreide voorbereiding en nauwkeurige uitvoering’ en was het een opdracht die niet zomaar geklaard kon worden.

‘Het plannen van de speciale operatie op het vliegveld nabij Lipetsk kostte twee weken. Patrouilleroutes zijn bestudeerd en de schema’s van de wachtwisselingen zijn in kaart gebracht. Dit maakte het mogelijk om onopgemerkt de militaire staatsfaciliteiten van de agressor binnen te dringen, de Russische Sukhoi’s direct in de beveiligde vliegtuighangar te raken en vervolgens het vliegveld zonder hinder te verlaten’, aldus de HUR.

Enorme schadepost

Beide machines zijn samen veel geld waard; de schade wordt geschat op zo’n honderd miljoen dollar. Eerder wist Oekraïne ook al twee Su-27-straaljagers te vernietigen op de bezette Krim. De schade daarvan werd geschat op zo’n zeventig miljoen dollar. Een van die vliegtuigen was volledig operationeel en klaar om ingezet te worden. Hiermee deelde Oekraïne een gevoelige tik uit aan de Russische defensiecapaciteit.