Airline introduceert ‘allergiestoelen’

Philippine Airlines heeft in enkele van haar toestellen specifieke stoelen aangewezen voor passagiers met een notenallergie. Dat blijkt uit plattegronden van de vliegtuigen die online circuleren en onlangs werden opgemerkt door reizigers.

De maatregel zorgt voor verbazing, maar wordt ook gezien als een poging om vliegen veiliger te maken voor mensen met allergieën. Passagiers met een notenallergie lopen risico wanneer medereizigers noten consumeren, kruisbesmetting, of door contact met oppervlakken. In het verleden leidde dit al tot opvallende incidenten, zoals passagiers die grote hoeveelheden snacks met noten opkochten om te voorkomen dat anderen die zouden eten. Of passagiers die niet meekonden op een KLM-vlucht vanwege een bananenbrood die noten bevatte.

Allergievrije stoelen

Bij Philippine Airlines zijn in bepaalde toestellen stoelen groen gemarkeerd, die volgende de aanduiding bedoeld zijn voor reizigers met een notenallergie. In een Boeing 737 gaat het bijvoorbeeld om een klein aantal stoelen in zowel Economy als Business Class. Bij de Airbus A350-900 zou het onder meer gaan om een gangpadstoel in Business Class, een stoel in Premium Economy en een volledige rij in Economy Class.

Het is niet duidelijk wat de speciale stoelen precies onderscheiden van andere zitplaatsen. De airline geeft geen verdere toelichting gegeven over eventuele extra schoonmaak of aangepaste service. Ook is onduidelijk of aan de nabijgelegen rijen wel noten worden geserveerd.