Boeing en Flightradar24 slaan handen ineen

Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat samenwerken met Flightradar24 om toegang te krijgen tot zowel haar actuele als historische vluchtgegevens.

Maandag maakte Flightradar24 bekend dat het bedrijf een overeenkomst was aangegaan met Boeing om vluchtgegevensdiensten te leveren die worden gegenereerd vanuit een wereldwijd netwerk van meer dan 55.000 ADS-B-ontvangers.

Flightradar24 is voor veel luchtvaartliefhebbers een bekende site om vluchten live te volgen. Veel vliegtuigen zijn zichtbaar met de bijbehorende hoogte, snelheid en veel andere gegevens.

Waardevolle samenwerking

‘Deze dataservice is een onderdeel van Boeings voortdurende innovatie en de opbouw van een robuust digitaal dienstenplatform gericht op het verbeteren van de vlootprestaties en onderhoudsresultaten voor onze klanten,’ aldus Crystal Remfert, Senior Director Digital Services bij Boeing Global Services. ‘Flightradar24-data vult onze bestaande geavanceerde analysemogelijkheden aan en zal ons helpen diepere inzichten en meer waarde aan klanten te leveren.’

‘We zijn trots om samen te werken met Boeing, een van ’s werelds meest gerespecteerde lucht- en ruimtevaartbedrijven,’ zei Lasse Schmidt Westrén, Vice President Sales and Business Development bij Flightradar24.

Flightradar24 werd opgericht in 2006 in Stockholm en trekt dagelijks meer dan vijf miljoen gebruikers en monitort elke 24 uur 250.000 vluchten. De app is ruim 100 miljoen keer gedownload. Het is daarmee het grootste ADS-B-ontvangernetwerk ter wereld.