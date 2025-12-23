KLM aangeklaagd om ongewenste gasten

Een gezin van vier uit Virginia heeft een rechtszaak aangespannen waarin 200.000 dollar schadevergoeding wordt geëist van KLM en Delta Air Lines, met de bewering dat er bedwantsen in hun businessclassstoelen zaten.

Romulo Albuquerque, zijn vrouw Lisandra Garcia en hun twee zonen reisden op 21 maart van Roanoke naar Belgrado met Delta-vlucht DL5087 naar Atlanta, en vervolgens met een KLM-vlucht DL 9667 naar Amsterdam. Albuquerque en Garcia zaten op 12H en 12K met hun kinderen achter hen.

Ongeveer twee uur na het begin van de KLM-vlucht kropen er insecten op haar trui, aldus Gracia, en voelde ze dat ze werd gebeten. Volgens de klacht droeg de KLM-cabinebemanning de familie op stil te blijven om andere passagiers niet te alarmeren. Naar verluidt waarschuwden stewardessen het gezin de bedwantsen niet te melden om te voorkomen dat ze hun aansluitende vlucht naar Belgrado missen. Eenmaal in Belgrado zocht het gezin medische hulp. De kleding is in kokend water gewassen.

De klacht beschrijft verschillende beten: ‘Grote rode striemen op de nek, romp, benen en armen van de kinderen. Mevrouw Garcia had vergelijkbare uitslag op haar onderrug en benen, en meneer Albuquerque had een uitslag op zijn nek en romp.‘

Rechtszaak

De tickets, geboekt via het SkyMiles-programma van Delta, kostten 8.800 dollar. Advocaten die de familie vertegenwoordigen zeiden dat pogingen om een schikking met de luchtvaartmaatschappijen te sluiten, zijn mislukt. ‘Daarom hebben we een rechtszaak aangespannen om de wettelijke rechten van deze familie te doen gelden, en we zullen doorgaan totdat de familie eerlijk wordt behandeld voor wat hen is overkomen.‘