Passagier met opmerkelijk voorwerp op Schiphol 

Op Schiphol is afgelopen zondag een passagier aangehouden. De bewuste reiziger had een opmerkelijk voorwerp op zak en werd door de beveiliging meegenomen.

Afgelopen zondag, 21 december 2025, hield de douane op Schiphol een man aan. Hij had een nepwapen op zak dat niet dodelijk was, zo meldt De Telegraaf. Desondanks zijn nepwapens ten strengste verboden vanwege de gelijkenis met echte wapens. Ook onklaar gemaakte wapens zijn niet toegestaan in verband met veiligheids- en verwarringsrisico’s.

De man is, zoals gebruikelijk bij dergelijke vondsten, aangehouden en meegenomen door de beveiliging. Daar is besloten de passagier een boete op te leggen van zevenhonderd euro voor het bij zich dragen van een nepwapen en het in gevaar brengen van de orde op de luchthaven. Na het incident is de man weer vrijgelaten; het is onduidelijk waar hij vervolgens naartoe ging.

Bijzondere vondsten

De douane op Schiphol doet wel vaker opmerkelijke vondsten, variërend van incidenten met (nep)wapens tot verboden middelen zoals drugs of gestroopte goederen. In 2022 trof de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld twee jonge jongens aan van respectievelijk twaalf en veertien jaar. De twee hadden een nepwapen bij zich in een trein op weg naar de luchthaven bij Amsterdam.

Eerder dit jaar deed de douane eveneens een opmerkelijke vondst op Schiphol. Een drietal Duitsers werd opgepakt met bijzondere vogeleieren. Later bleken dat eieren te zijn van papegaaiduikers, een soort die vooral broedt in de Arctische gebieden. De drie Duitsers kwamen aan met een vlucht uit IJsland. In totaal ging het om 79 stuks.