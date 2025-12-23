Piloot protesteert en gijzelt eigen vliegtuig

In Mexico is een hooglopend conflict tussen een piloot en zijn werkgever afgelopen vrijdag geëscaleerd. De gezagvoerder van een airline claimde al maanden niet te zijn uitbetaald.

Het incident vond plaats op vrijdag 19 december rond de middag. De Boeing 737 van de Mexicaanse maatschappij MagniCharters zou vlucht UJ780 uitvoeren van Mexico-Stad naar vakantieoord Cancun. Alle passagiers waren reeds aan boord gestapt toen de hele zaak escaleerde. De gezagvoerder kwam uit de cockpit en hij had een boodschap voor de passagiers.

Volgens getuigen deed de man een uitgebreide mededeling waarin hij klaagde over de wanbetaling door de luchtvaartmaatschappij. Volgens het medium Infobae zou de piloot al vijf maanden geen volledig salaris hebben ontvangen. Een andere bron, The Cancun Sun, beweert dat hij vlak voor de vlucht was ontslagen en weigerde zonder loonstrook naar huis te gaan.

Hoewel zijn volledige boodschap niet helemaal duidelijk werd, had hij wel een krachtig bericht voor de reizigers. De gezagvoerder zou het vliegtuig niet laten vertrekken voordat hij zijn salaris kreeg. Vervolgens sloot hij zich op in de cockpit en weigerde die te verlaten. Het liep zelfs zo hoog op dat de Marine eraan te pas moest komen om de piloot tot bedaren te brengen.

Ingrijpen

Op verzoek van de maatschappij kwamen mariniers langs om de piloot van vlucht UJ780 tot bedaren te brengen. In eerste instantie gaf hij niet thuis, maar na een zenuwslopende patstelling slaagden de Mexicaanse autoriteiten erin de boze gezagvoerder tot bedaren te brengen. Hij verliet de cockpit en werd vervolgens door de mariniers uit het vliegtuig geëscorteerd.

Of de piloot daadwerkelijk vijf maanden zonder loon zat, wordt nog onderzocht, maar het imago van de chartermaatschappij heeft door dit publieke protest een flinke deuk opgelopen. MagniCharters zit financieel gezien bovendien al niet heel sterk. De airline heeft een vloot van dertig jaar oude Boeing 737-300’s en kampt met constante onderhoudsproblemen en moeizame arbeidsverhoudingen.